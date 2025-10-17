Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Νίκολα Μιλουτίνοφ: «Εμπιστεύομαι περισσότερο τον εαυτό μου πλέον»
Νίκολα Μιλουτίνοφ: «Εμπιστεύομαι περισσότερο τον εαυτό μου πλέον»
Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού που σημείωσε 23 πόντους και «υπέγραψε» τη νίκη επί της Μακάμπι, μίλησε συγκινημένος για την επιστροφή του στο Βελιγράδι και τον νέο του ρόλο στους ερυθρόλευκους
O Νίκολα Μιλουτίνοφ επέστρεψε στο "Aleksandar Nikolic Hall" χθες (16/10), σημείωσε 10 διαδοχικούς πόντους στα τελευταία λεπτά και αποδείχτηκε ο παίκτης «κλειδί» στην επιστροφή από το -13 (90-77) στα 4:50'' πριν τη λήξη του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και στην ανατροπή, αφού η ομάδα του Πειραιά «δραπέτευσε» με νίκη 95-94, για την 5η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Σέρβος σέντερ, ο οποίος χθες ισοφάρισε το προσωπικό ρεκόρ του στη Euroleague με 23 πόντους. O Σέρβος σέντερ δικαίωσε τον Μπαρτζώκα που επέλεξε να τον κρατήσει στο παρκέ, έστω κι αν χρεώθηκε με 4ο φάουλ, με το σκορ 84-71 υπέρ των Ισραηλινών. Κέρδισε και 8 φάουλ, ενώ μάζεψε και 5 ριμπάουντ. Ο Μιλουτίνοφ, μίλησε στη σερβική ιστοσελίδα "Meridian Sport" μετά το τέλος του αγώνα, θυμήθηκε τα χρόνια του στο ίδιο ιστορικό γήπεδο του Βελιγραδίου ως παίκτης της Παρτιζάν (2012-15). Δεν είχε κλείσει τα 18 χρόνια όταν υπέγραψε στην Παρτιζάν το 2012.
Αρχικά, ο σέντερ του Ολυμπιακού τόνισε για την επιστροφή του στη «Χάλα Πιονίρ» που έχει μετονομαστεί σε "Aleksandar Nikolic Hall": «Για πάντα είναι ένα ξεχωριστό γήπεδο μπάσκετ αυτό για εμένα. Έκανα τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα εδώ. Κάθε φορά που έρχομαι, θυμάμαι όλα όσα περάσαμε. Τα καλά και τα κακά. Οι σκληρές προπονήσεις... τιμωρίας του Ντουλέτ (σ.σ. Ντούσκο Βούγιοσεβιτς) μου έρχονται στο μυαλό ιδιαίτερα, κάτι που σίγουρα δεν θα ξεχάσω ποτέ».
«Θυμάμαι πόσο νεότεροι ήμασταν όλοι. Ήμουν 17 ετών όταν ήρθα. Τίποτα δεν ήταν τόσο δύσκολο για εμάς. Τα βλέπαμε πιο εύκολα,» είπε και πρόσθεσε: «Θυμάμαι καλά την κατάσταση στην οποία βρισκόταν τότε η Παρτιζάν, τι είδους ομάδα είχαμε. Σε σύγκριση με τώρα... πρόκειται για δύο διαφορετικές διαστάσεις. Στο παρελθόν, επιβίωνες από μήνα σε μήνα, και τώρα ο σύλλογος είναι απόλυτα σταθερός. Μπορείς να δεις μια σαφή διαφορά. Έχει περάσει πολύς χρόνος, 13 χρόνια... ».
Ρωτήθηκε αν οι δυσκολίες που αντιμετώπισε τότε στην Παρτιζάν των οικονομικών προβλημάτων τον έκανε πιο μαχητικό στην καριέρα του εν συνεχεία. Και να θα άλλαζε κάτι στην καριέρα του; «Όχι δεν θα άλλαζα τίποτα! Ήταν όλα ένα καλό σχολείο. Γιατί, αν ήταν διαφορετικά, ποιος ξέρει αν εμείς οι νεότεροι θα είχαμε κάποια ευκαιρία. Το βλέπω ρεαλιστικά. Ευχαριστώ τον Ντουλέτ (σ.σ. Ντούσκο Βουγιόσεβιτς) που μας επέτρεψε να έχουμε χρόνο συμμετοχής, όλοι εμείς οι νέοι. Πολλά παιδιά από εκείνη τη γενιά, καθώς και από τις προηγούμενες, δημιούργησαν κάτι στην καριέρα τους. Μέσω της Παρτιζάν, νεαροί παίκτες, κυρίως γηγενείς, πήραν μια ευκαιρία. Δεν το βλέπεις αυτό στην Ευρώπη σήμερα. Όλοι αναζητούν αποτελέσματα, δεν προωθούν την ιδέα να δημιουργούνται νεότεροι παίκτες. Γι' αυτό δεν θα άλλαζα τίποτα! Ποιος ξέρει πού θα ήμουν τώρα αν τα πράγματα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ήταν τότε όπως σήμερα, όπου όλοι οι σύλλογοι απαιτούν ένα αποτέλεσμα, όχι να δημιουργούνται παίκτες από νεότερες γενιές».
Για να κλείσει το κεφάλαιο «παρελθόν» λέγοντας: «Είμαι ευχαριστημένος με το πώς πήγαν όλα. Και ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν να φτάσω εκεί που είμαι τώρα».
Και ο Μιλουτίνοφ μίλησε στη συνέχεια για τον νέο ρόλο του, ως βασικός σέντερ, στον Ολυμπιακό, από αυτή τη σεζόν, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μουσταφά Φαλ. «Είναι όλα εντάξει, το παραδέχομαι και ο ίδιος - είναι ένας διαφορετικός ρόλος σε σύγκριση με πέρυσι. Τώρα είμαι ο βασικός σέντερ, έχω την μπάλα στα χέρια μου περισσότερο, οι συμπαίκτες μου με εμπιστεύονται περισσότερο... Και εμπιστεύομαι επίσης περισσότερο τον εαυτό μου πλέον, κάτι που είναι το πιο σημαντικό για έναν παίκτη. Τότε όλα είναι πιο εύκολα, το παιχνίδι είναι καλύτερο. Το βλέπω ότι οι άλλοι με εμπιστεύονται περισσότερο. Είμαι ευχαριστημένος με τα παιχνίδια μου στην αρχή της σεζόν, αν και θα μπορούσαν να είναι και καλύτερα. Αλλά υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί, μας λείπουν παίκτες και είναι μια μεγάλη σεζόν. Όλα συμβαίνουν στη Euroleague, δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτα. Χαλαρώστε, είναι μόνο η αρχή».
Ο Μιλουτίνοφ μίλησε και για τον νεοαποκτηθέντα, από την Παρτιζάν, Γάλλο γκαρντ του Ολυμπιακού, Φρανκ Νιλικίνα. «Είναι φανερό ότι προσπαθεί ακόμη να καταλάβει τι απαιτείται από αυτόν. Το σύστημα εδώ είναι διαφορετικό από αυτό που είχε στην Παρτιζάν. Θα χρειαστεί χρόνο, αλλά προσπαθεί όσο καλύτερα μπορεί, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να ενταχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα», εξήγησε ο Σέρβος σέντερ.
Στο τέλος, ο Μιλουτίνοφ ρωτήθηκε και για τον νέο Ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής ανδρών της Σερβίας, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς. Και απάντησε: «Εύχομαι στον Ντουλέτ καλή τύχη. Γνωριζόμαστε από παλιά. Θα δούμε πώς θα πάνε όλα».
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Ο Σέρβος σέντερ, ο οποίος χθες ισοφάρισε το προσωπικό ρεκόρ του στη Euroleague με 23 πόντους. O Σέρβος σέντερ δικαίωσε τον Μπαρτζώκα που επέλεξε να τον κρατήσει στο παρκέ, έστω κι αν χρεώθηκε με 4ο φάουλ, με το σκορ 84-71 υπέρ των Ισραηλινών. Κέρδισε και 8 φάουλ, ενώ μάζεψε και 5 ριμπάουντ. Ο Μιλουτίνοφ, μίλησε στη σερβική ιστοσελίδα "Meridian Sport" μετά το τέλος του αγώνα, θυμήθηκε τα χρόνια του στο ίδιο ιστορικό γήπεδο του Βελιγραδίου ως παίκτης της Παρτιζάν (2012-15). Δεν είχε κλείσει τα 18 χρόνια όταν υπέγραψε στην Παρτιζάν το 2012.
Αρχικά, ο σέντερ του Ολυμπιακού τόνισε για την επιστροφή του στη «Χάλα Πιονίρ» που έχει μετονομαστεί σε "Aleksandar Nikolic Hall": «Για πάντα είναι ένα ξεχωριστό γήπεδο μπάσκετ αυτό για εμένα. Έκανα τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα εδώ. Κάθε φορά που έρχομαι, θυμάμαι όλα όσα περάσαμε. Τα καλά και τα κακά. Οι σκληρές προπονήσεις... τιμωρίας του Ντουλέτ (σ.σ. Ντούσκο Βούγιοσεβιτς) μου έρχονται στο μυαλό ιδιαίτερα, κάτι που σίγουρα δεν θα ξεχάσω ποτέ».
«Θυμάμαι πόσο νεότεροι ήμασταν όλοι. Ήμουν 17 ετών όταν ήρθα. Τίποτα δεν ήταν τόσο δύσκολο για εμάς. Τα βλέπαμε πιο εύκολα,» είπε και πρόσθεσε: «Θυμάμαι καλά την κατάσταση στην οποία βρισκόταν τότε η Παρτιζάν, τι είδους ομάδα είχαμε. Σε σύγκριση με τώρα... πρόκειται για δύο διαφορετικές διαστάσεις. Στο παρελθόν, επιβίωνες από μήνα σε μήνα, και τώρα ο σύλλογος είναι απόλυτα σταθερός. Μπορείς να δεις μια σαφή διαφορά. Έχει περάσει πολύς χρόνος, 13 χρόνια... ».
Ρωτήθηκε αν οι δυσκολίες που αντιμετώπισε τότε στην Παρτιζάν των οικονομικών προβλημάτων τον έκανε πιο μαχητικό στην καριέρα του εν συνεχεία. Και να θα άλλαζε κάτι στην καριέρα του; «Όχι δεν θα άλλαζα τίποτα! Ήταν όλα ένα καλό σχολείο. Γιατί, αν ήταν διαφορετικά, ποιος ξέρει αν εμείς οι νεότεροι θα είχαμε κάποια ευκαιρία. Το βλέπω ρεαλιστικά. Ευχαριστώ τον Ντουλέτ (σ.σ. Ντούσκο Βουγιόσεβιτς) που μας επέτρεψε να έχουμε χρόνο συμμετοχής, όλοι εμείς οι νέοι. Πολλά παιδιά από εκείνη τη γενιά, καθώς και από τις προηγούμενες, δημιούργησαν κάτι στην καριέρα τους. Μέσω της Παρτιζάν, νεαροί παίκτες, κυρίως γηγενείς, πήραν μια ευκαιρία. Δεν το βλέπεις αυτό στην Ευρώπη σήμερα. Όλοι αναζητούν αποτελέσματα, δεν προωθούν την ιδέα να δημιουργούνται νεότεροι παίκτες. Γι' αυτό δεν θα άλλαζα τίποτα! Ποιος ξέρει πού θα ήμουν τώρα αν τα πράγματα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ήταν τότε όπως σήμερα, όπου όλοι οι σύλλογοι απαιτούν ένα αποτέλεσμα, όχι να δημιουργούνται παίκτες από νεότερες γενιές».
Για να κλείσει το κεφάλαιο «παρελθόν» λέγοντας: «Είμαι ευχαριστημένος με το πώς πήγαν όλα. Και ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν να φτάσω εκεί που είμαι τώρα».
Και ο Μιλουτίνοφ μίλησε στη συνέχεια για τον νέο ρόλο του, ως βασικός σέντερ, στον Ολυμπιακό, από αυτή τη σεζόν, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μουσταφά Φαλ. «Είναι όλα εντάξει, το παραδέχομαι και ο ίδιος - είναι ένας διαφορετικός ρόλος σε σύγκριση με πέρυσι. Τώρα είμαι ο βασικός σέντερ, έχω την μπάλα στα χέρια μου περισσότερο, οι συμπαίκτες μου με εμπιστεύονται περισσότερο... Και εμπιστεύομαι επίσης περισσότερο τον εαυτό μου πλέον, κάτι που είναι το πιο σημαντικό για έναν παίκτη. Τότε όλα είναι πιο εύκολα, το παιχνίδι είναι καλύτερο. Το βλέπω ότι οι άλλοι με εμπιστεύονται περισσότερο. Είμαι ευχαριστημένος με τα παιχνίδια μου στην αρχή της σεζόν, αν και θα μπορούσαν να είναι και καλύτερα. Αλλά υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί, μας λείπουν παίκτες και είναι μια μεγάλη σεζόν. Όλα συμβαίνουν στη Euroleague, δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτα. Χαλαρώστε, είναι μόνο η αρχή».
Ο Μιλουτίνοφ μίλησε και για τον νεοαποκτηθέντα, από την Παρτιζάν, Γάλλο γκαρντ του Ολυμπιακού, Φρανκ Νιλικίνα. «Είναι φανερό ότι προσπαθεί ακόμη να καταλάβει τι απαιτείται από αυτόν. Το σύστημα εδώ είναι διαφορετικό από αυτό που είχε στην Παρτιζάν. Θα χρειαστεί χρόνο, αλλά προσπαθεί όσο καλύτερα μπορεί, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να ενταχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα», εξήγησε ο Σέρβος σέντερ.
Στο τέλος, ο Μιλουτίνοφ ρωτήθηκε και για τον νέο Ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής ανδρών της Σερβίας, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς. Και απάντησε: «Εύχομαι στον Ντουλέτ καλή τύχη. Γνωριζόμαστε από παλιά. Θα δούμε πώς θα πάνε όλα».
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα