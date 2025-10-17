Ολυμπιακός: Με Γιάρεμτσουκ και Ρέτσο η αποστολή για το ματς με την ΑΕΛ
SPORTS
Ολυμπιακός ΑΕΛ Super League 1

Ολυμπιακός: Με Γιάρεμτσουκ και Ρέτσο η αποστολή για το ματς με την ΑΕΛ

Εκτός αποστολής για το παιχνίδι του Σαββάτου έμεινε ο Ταρέμι

Ολυμπιακός: Με Γιάρεμτσουκ και Ρέτσο η αποστολή για το ματς με την ΑΕΛ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (18/10, 17:00) εκτός έδρας την ΑΕΛ Novibet, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με προπόνηση που έγινε την Παρασκευή (17/10) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Στην αποστολή επέστρεψαν οι Ρέτσος, Γιάρεμτσουκ ενώ εκτός έμεινε ο Ταρέμι.

H αποστολή

Μπιανκόν, Μπούνο, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ποντένσε, Ρέτσος, Σιπιόνι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Κουράκλης, Βέζο.


Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφόνησαν Κύπριο πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό - Τον πυροβόλησαν στο αμάξι του

Η αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη για τον Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη

Τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2025 - Η θέση της Ελλάδας και η ανατροπή με τις ΗΠΑ που είναι εκτός δέκαδας
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης