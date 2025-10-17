Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Ολυμπιακός: Με Γιάρεμτσουκ και Ρέτσο η αποστολή για το ματς με την ΑΕΛ
Εκτός αποστολής για το παιχνίδι του Σαββάτου έμεινε ο Ταρέμι
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (18/10, 17:00) εκτός έδρας την ΑΕΛ Novibet, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με προπόνηση που έγινε την Παρασκευή (17/10) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.
Στην αποστολή επέστρεψαν οι Ρέτσος, Γιάρεμτσουκ ενώ εκτός έμεινε ο Ταρέμι.
H αποστολή
Μπιανκόν, Μπούνο, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ποντένσε, Ρέτσος, Σιπιόνι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Κουράκλης, Βέζο.
