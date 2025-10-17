Ράφα Μπενίτεθ: Η μοναδική σύγκρουση με τον Μεντιλίμπαρ και η πρόκριση επί του Ολυμπιακού
Ο Ράφα Μπενίτεθ που είναι πιθανό να αναλάβει τον Παναθηναϊκό έχει αντιμετωπίσει μία φορά τον τεχνικό του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ τέθηκε αντίπαλος των Πειραιωτών στο Champions League

Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στο να συμφωνήσει με τον Ράφα Μπενίτεθ, ώστε ο Ισπανός ν' αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Ο 65χρονος τεχνικός ασφαλώς δεν είναι στα πάνω του, έχει 1,5 χρόνο εκτός πάγκων, ωστόσο, δεν μπορεί ν' αμφισβητηθεί η πλούσια καριέρα του. Έχει κατακτήσει Champions League με τη Λίβερπουλ και Σούπερ Καπ Ευρώπης με τον ίδιο σύλλογο. Συνολικά, στην κορυφαία διοργάνωση μετράει 95 ματς, συν 16 αγώνες προκριματικών.

Έχει 35 παιχνίδια στο Europa League και δύο κατακτήσεις με Τσέλσι και Βαλένθια. Με τις «νυχτερίδες» πήρε και δύο πρωταθλήματα που δεν είναι και το πιο απλό στην Ισπανία όταν υπάρχουν Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο. Στο παλμαρέ του έχει κι ένα διηπειρωτικό με την Ίντερ και τίτλους ακόμα με τη Νάπολι (Κύπελλο και Σούπερ Καπ).

Για να γίνει αντιληπτό, μόνο στις διοργανώσεις της UEFA και τις FIFA έχει 177 παιχνίδια με απολογισμό 105 νίκες, 35 ισοπαλίες και 37 ήττες.

Στη θητεία του στην Ισπανία, όσο κι αν φαίνεται περίεργο δεν αντιμετώπισε τον Μανόλο Χιμένεθ. Όταν ο νυν τεχνικός του Άρη έκανε καριέρα σε Σεβίλλη και Σαραγόσα, ο Μπενίτεθ ήταν σε Λίβερπουλ και Τσέλσι, αντίστοιχα.

Μπενίτεθ vs Μεντιλίμπαρ

Ο Μπενίτεθ, όμως, έχει αντιμετωπίσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο πρώτος ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο τεχνικός του Ολυμπιακού εργαζόταν στην Εϊμπαρ. Τους χωρίζει επίσης ένας χρόνος. Ο Μπενίτεθ γεννήθηκε στις 16/4/1960, ο Μεντιλίμπαρ στις 14/3/1961. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στη La Liga στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, στις 29/11/2015. Με γηπεδούχο τον προπονητή του Ολυμπιακού.

Η διαφορά δυναμικότητας των δύο συλλόγων φυσικά ήταν (και είναι) τεράστια και ο Μπενίτεθ βγήκε νικητής με 2-0. Με γκολ των Γκάρεθ Μπέιλ, Κριστιάνο Ρονάλντο, για να γίνει αντιληπτό και τι παίκτες είχε υπό τις οδηγίες του ο Μπενίτεθ. Στον αγώνα του δεύτερου γύρου οι δύο Ισπανοί δεν συναντήθηκαν. Ο Μπενίτεθ έλυσε το συμβόλαιό του με τη «βασίλισσα» τον Γενάρη του 2016 και τον διαδέχθηκε ο Ζινεντίν Ζιντάν.

Οι κόντρες του Μπενίτεθ με τον Ολυμπιακό

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει έρθει στην Ελλάδα για επίσημο αγώνα μία φορά. Μόνο έναν ελληνικό σύλλογο έχει αντιμετωπίσει σε επίσημο αγώνα, τον Ολυμπιακό. Τον Παναθηναϊκό τον είχε αντίπαλο σε φιλικό αγώνα στον Καναδά το 2010.

Ήταν την περίοδο 2004-05, όταν στο τέλος ο Μπενίτεθ πανηγύρισε τον τίτλο στο Champions League στον συγκλονιστικό τελικό με τη Μίλαν στην Κωνσταντινούπολη. Στις 28/09/2004, λοιπόν, για τη φάση των ομίλων η Λίβερπουλ ηττήθηκε στο Φάληρο με 1-0 από τον Ολυμπιακό.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1-0 Ch. L. 2004/05

