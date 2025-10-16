Μεντιλίμπαρ για την ΑΕΛ: Θέλει προσοχή, είναι μια ομάδα με καλή έδρα

Ολυμπιακός μετά από διακοπή δύο εβδομάδων επιστρέφει στη δράση το Σάββατο.Για την 7η ημέρα της Stoiximan Super League 1 παίζει στη Λάρισα με την ΑΕΛ Novibet με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά από την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην Cosmote TV για το ματς, τις απουσίες αλλά και την Μπαρτσελόνα (21/10).

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Για το διάστημα της διακοπής: «Δεν επηρέασε καθόλου την προετοιμασία μας το γεγονός πως πήγαμε στη διακοπή μετά από ήττα. Δεν το σκέφτηκα καν αυτό. Είχαμε αποφασίσει πως θα κάνουμε ότι κάνουμε πάντα πριν καν παιχτεί το τελευταίο παιχνίδι. Ξέραμε ποιοι παίκτες θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν εδώ και η προετοιμασία κύλησε κανονικά όπως την είχαμε προγραμματίσει ανεξαρτήτως του αποτελέσματος».

Για το παιχνίδι στη Λάρισα: «Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν πρέπει να δώσουμε στον αντίπαλο τις ευκαιρίες να μας βλάψει. Ξέρουμε πως είναι μια ομάδα με καλή έδρα. Έχουν μια ζεστή ατμόσφαιρα όταν αγωνίζονται στο γήπεδο τους και εμείς πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλη την διάρκεια του αγώνα».

Για το ροτέισον που θα κάνει εν όψει του αγώνα με την Μπαρτσελόνα: «Η αλήθεια είναι πως πρέπει να σκεφτούμε τους παίκτες που γύρισαν από τις Εθνικές τους. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται και μετά να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Ανάλογα σε τι κατάσταση βρίσκεται ο καθένας θα αποφασίσουμε αν και πόσο θα τους χρησιμοποιήσουμε. Αυτό αφορά τους ποδοσφαιριστές που έλειπαν, γιατί αυτοί που βρίσκονταν εδώ έκαναν πολύ καλή προπόνηση και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Αυτοί είναι έτοιμοι για οτιδήποτε χρειαστεί. Δεν είναι, όμως, μόνο τα δύο παιχνίδια που έρχονται. Είναι συνολικά επτά παιχνίδια μέχρι την επόμενη διακοπή, συνεχόμενα κάθε τρεις μέρες και για αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη διαχείριση».



Για τις απουσίες: «Έχουμε δύο τραυματίες που λείπουν εδώ και αρκετές μέρες, τον Στρεφέτσα και τον Ροντινέι. Επίσης περιμένουμε τον Μπρούνο να επιστρέψει από την Εθνική του ομάδα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καλά και θα αποφασίσουμε αρχικά για το πρώτο ματς ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται».



