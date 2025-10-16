Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Άταμαν: «Δεν υπάρχει εύκολο ματς, αλλά πάμε στην Εφές για να νικήσουμε»
Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Εφές την Παρασκευή (19:30) και ο Εργκίν Άταμαν στάθηκε στη βελτίωση που θέλει από την ομάδα του
Η νέα διαβολοβδομάδα της Euroleague ολοκληρώνεται με εκτός έδρας αναμέτρηση για τον Παναθηναϊκό AKTOR που λίγες ώρες μετά τη νίκη του επί της Βιλερμπάν «πέταξε» για την Πόλη όπου το βράδυ της Παρασκευής (17/10, 20:30) αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές .
Οι πράσινοι με εξαίρεση την απουσία του Λεσόρ δεν αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα με τον Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο να εκφράζει τον σεβασμό του για την Εφές και να στέκεται στην ανάγκη βελτίωσης της δικής του ομάδας.
Αναλυτικά ο Τούρκος τεχνικός δήλωσε:
«Δεν υπάρχει εύκολο ματς. Έχουμε το ρόστερ και τη δύναμη για αυτό το παιχνίδι. Αλλά έχουμε τον σεβασμό για την Εφές. Είναι καλή ομάδα και πήρε τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό πριν δύο μέρες.. Τώρα πρέπει να πάμε εκεί και να νικήσουμε. Πρέπει να βελτιωνόμαστε σε κάθε ματς. Έχουμε νέους παίκτες που πρέπει να προσαρμοστούν. Δεν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πολλές προπονήσεις, ελπίζω ότι όλοι θα καταλάβουν τη στρατηγική του αγώνα», ανέφερε.
