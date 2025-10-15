Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Κύπελλο ποδοσφαίρου: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Οι αγώνες θα διεξαχθούν 28 και 29 Οκτωβρίου -Ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Ατρόμητος - ΠΑΟ και ΠΑΟΚ-ΑΕΛ - Με τον Βόλο ο Ολυμπιακός
Με τη διεξαγωγή εννέα αγώνων της 3ης αγωνιστικής συνεχίζεται η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η οποία ήρθε για πρώτη φορά στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα της Ελλάδας μέσα από το ανανεωμένο format της διοργάνωσης και από τις πρώτες αγωνιστικές προσφέρει ήδη συγκινήσεις για τους φιλάθλους και τις ομάδες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
28/10/2025, 16:00: ΟΦΗ - Π.Ο.Τ. Ηρακλής (Παγκρήτιο Στάδιο)
28/10/2025, 18:00: Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου (Γηπ. Παναιτωλικού)
28/10/2025, 20:00: Κηφισιά - Athens Kallithea FC (Δημ. Νίκαιας Νεάπολης)
29/10/2025, 15:00: Αιγάλεω 1931 - Άρης
29/10/2025, 15:30: Ηλιούπολη - ΑΕΚ (Δημ. Ηλιούπολης)
29/10/2025, 17:30: Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ (Γηπ. "Γεώργιος Καραϊσκάκης")
29/10/2025, 18:30: Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης (Δημ. Λειβαδιάς)
29/10/2025, 19:30: Ατρόμητος Αθηνών - Παναθηναϊκός (Δημ. Περιστερίου)
29/10/2025, 21:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΛ (Γήπεδο Τούμπας)
*Σημειώνεται ότι όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο ντοκιμαντέρ για την κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα - «Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες»
«Πρώτη προτεραιότητα η μάχη κατά της ακρίβειας» - Βίντεο Μητσοτάκη για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ
Ένας 82χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι τον γρονθοκόπησε γιατρός στη μέση του δρόμου: «Μου έριξε δύο μπουνιές και έπεσα κάτω»
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr