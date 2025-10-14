Super League 1: Με Γερμανούς διαιτητές τα παιχνίδια ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Άρης-ΠΑΟ
SPORTS
Super League 1 Ολυμπιακός ΑΕΚ ΠΑΟΚ

Super League 1: Με Γερμανούς διαιτητές τα παιχνίδια ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Άρης-ΠΑΟ

Ο Τσακαλίδης στο ΑΕΛ - Ολυμπιακός

Super League 1: Με Γερμανούς διαιτητές τα παιχνίδια ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Άρης-ΠΑΟ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δύο Γερμανούς διαιτητές όρισε η ΚΕΔ για τα ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1. 

O Σάσα Στέγκεμαν θα σφυρίξει στο ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και ο Φέλιξ Τσβάιερ στο Άρης-ΠΑΟ. 

Τα παιχνίδια του Τσβάιερ στην Ελλάδα

2018-2019 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-0, Τελικός Κυπέλλου Ελλάδος
2019-2020 Άρης - ΠΑΟΚ 0-2, Play Off Superleague
2024-2025 Παναθηναϊκός - Άρης 1-1, Superleague
2024-2025 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-2, Superleague
2024-2025 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-1, Play Off Superleague

Τα ματς του Στέγκεμαν στην Ελλάδα

2019-2020 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1,Superleague
Κλείσιμο
2024-2025 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-0, Superleague
2024-2025 Άρης - ΠΑΟΚ 0-0, Superleague
2024-2025 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1, Superleague Play Offs



Αναλυτικά οι ορισμοί από την ΚΕΔ

Σάββατο 18/10

17.00 ΑΕΛ - Ολυμπιακός

Διαιτητής: Τσακαλίδης,  Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος: Κόκκινος, VAR: Φωτιάς, AVAR: Μέγας.

19.30 Ατρόμητος - Λεβαδειακός

Διαιτητής: Μόσχου, Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Χριστοδούλου, 4ος: Μυλοπούλου, VAR: Ευαγγέλου, AVAR: Παπαπέτρου.

20.00 Παναιτωλικός - ΟΦΗ

Διαιτητής: Κατοίκος, Βοηθοί: Απτόσογλου, Κολλιάκος, 4ος: Κουκούλας, VAR: Τζήλος, AVAR: Τσιοφλίκη.

Κυριακή 19/10

16.00 Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά

Διαιτητής: Ματσούκας, Βοηθοί: Σπυρόπουλος, Κορώνας, 4ος: Ανδριανός, VAR: Παπαπέτρου, AVAR: Κουμπαράκης.

17.30 Βόλος - Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος, Βοηθοί: Κωσταράς, Δημητριάδης, 4ος: Γιουματζίδης, VAR: Παπαδόπουλος, AVAR: Πουλικίδης.

19.30 Άρης - Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Τσβάιερ, Βοηθοί: Κέμπτερ, Ντίετζ, 4oς: Τσιμεντερίδης, VAR: Περλ, AVAR: Τζήλος.

21.00 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Στέγκεμαν, Boηθοί: Γκουνς, Αχμέλερ, 4ος: Πολυχρόνης, VAR: Κόρτους, AVAR: Ευαγγέλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό

Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης