Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Super League 1: Με Γερμανούς διαιτητές τα παιχνίδια ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Άρης-ΠΑΟ
Super League 1: Με Γερμανούς διαιτητές τα παιχνίδια ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Άρης-ΠΑΟ
Ο Τσακαλίδης στο ΑΕΛ - Ολυμπιακός
Δύο Γερμανούς διαιτητές όρισε η ΚΕΔ για τα ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1.
O Σάσα Στέγκεμαν θα σφυρίξει στο ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και ο Φέλιξ Τσβάιερ στο Άρης-ΠΑΟ.
Τα παιχνίδια του Τσβάιερ στην Ελλάδα
2018-2019 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-0, Τελικός Κυπέλλου Ελλάδος
2019-2020 Άρης - ΠΑΟΚ 0-2, Play Off Superleague
2024-2025 Παναθηναϊκός - Άρης 1-1, Superleague
2024-2025 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-2, Superleague
2024-2025 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-1, Play Off Superleague
Τα ματς του Στέγκεμαν στην Ελλάδα
2019-2020 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1,Superleague
2024-2025 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-0, Superleague
2024-2025 Άρης - ΠΑΟΚ 0-0, Superleague
2024-2025 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1, Superleague Play Offs
Αναλυτικά οι ορισμοί από την ΚΕΔ
Σάββατο 18/10
O Σάσα Στέγκεμαν θα σφυρίξει στο ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και ο Φέλιξ Τσβάιερ στο Άρης-ΠΑΟ.
Τα παιχνίδια του Τσβάιερ στην Ελλάδα
2018-2019 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-0, Τελικός Κυπέλλου Ελλάδος
2019-2020 Άρης - ΠΑΟΚ 0-2, Play Off Superleague
2024-2025 Παναθηναϊκός - Άρης 1-1, Superleague
2024-2025 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-2, Superleague
2024-2025 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-1, Play Off Superleague
Τα ματς του Στέγκεμαν στην Ελλάδα
2019-2020 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1,Superleague
2024-2025 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-0, Superleague
2024-2025 Άρης - ΠΑΟΚ 0-0, Superleague
2024-2025 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1, Superleague Play Offs
Αναλυτικά οι ορισμοί από την ΚΕΔ
Σάββατο 18/10
17.00 ΑΕΛ - Ολυμπιακός
Διαιτητής: Τσακαλίδης, Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος: Κόκκινος, VAR: Φωτιάς, AVAR: Μέγας.
19.30 Ατρόμητος - Λεβαδειακός
Διαιτητής: Μόσχου, Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Χριστοδούλου, 4ος: Μυλοπούλου, VAR: Ευαγγέλου, AVAR: Παπαπέτρου.
20.00 Παναιτωλικός - ΟΦΗ
Διαιτητής: Κατοίκος, Βοηθοί: Απτόσογλου, Κολλιάκος, 4ος: Κουκούλας, VAR: Τζήλος, AVAR: Τσιοφλίκη.
Κυριακή 19/10
16.00 Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά
Διαιτητής: Ματσούκας, Βοηθοί: Σπυρόπουλος, Κορώνας, 4ος: Ανδριανός, VAR: Παπαπέτρου, AVAR: Κουμπαράκης.
17.30 Βόλος - Πανσερραϊκός
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος, Βοηθοί: Κωσταράς, Δημητριάδης, 4ος: Γιουματζίδης, VAR: Παπαδόπουλος, AVAR: Πουλικίδης.
19.30 Άρης - Παναθηναϊκός
Διαιτητής: Τσβάιερ, Βοηθοί: Κέμπτερ, Ντίετζ, 4oς: Τσιμεντερίδης, VAR: Περλ, AVAR: Τζήλος.
21.00 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Στέγκεμαν, Boηθοί: Γκουνς, Αχμέλερ, 4ος: Πολυχρόνης, VAR: Κόρτους, AVAR: Ευαγγέλου.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Διαιτητής: Τσακαλίδης, Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος: Κόκκινος, VAR: Φωτιάς, AVAR: Μέγας.
19.30 Ατρόμητος - Λεβαδειακός
Διαιτητής: Μόσχου, Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Χριστοδούλου, 4ος: Μυλοπούλου, VAR: Ευαγγέλου, AVAR: Παπαπέτρου.
20.00 Παναιτωλικός - ΟΦΗ
Διαιτητής: Κατοίκος, Βοηθοί: Απτόσογλου, Κολλιάκος, 4ος: Κουκούλας, VAR: Τζήλος, AVAR: Τσιοφλίκη.
Κυριακή 19/10
16.00 Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά
Διαιτητής: Ματσούκας, Βοηθοί: Σπυρόπουλος, Κορώνας, 4ος: Ανδριανός, VAR: Παπαπέτρου, AVAR: Κουμπαράκης.
17.30 Βόλος - Πανσερραϊκός
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος, Βοηθοί: Κωσταράς, Δημητριάδης, 4ος: Γιουματζίδης, VAR: Παπαδόπουλος, AVAR: Πουλικίδης.
19.30 Άρης - Παναθηναϊκός
Διαιτητής: Τσβάιερ, Βοηθοί: Κέμπτερ, Ντίετζ, 4oς: Τσιμεντερίδης, VAR: Περλ, AVAR: Τζήλος.
21.00 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Στέγκεμαν, Boηθοί: Γκουνς, Αχμέλερ, 4ος: Πολυχρόνης, VAR: Κόρτους, AVAR: Ευαγγέλου.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα