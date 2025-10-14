Αταμάν: «Δε γίνεται να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε παιχνίδι, ο Ναν νιώθει καλά και θα παίξει»

Τις δικές του απαντήσεις σχετικά με το rotation του Παναθηναϊκού και την ετοιμότητα του Κέντρικ Ναν για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, έδωσε ο Εργκίν Αταμάν