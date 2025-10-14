Αταμάν: «Δε γίνεται να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε παιχνίδι, ο Ναν νιώθει καλά και θα παίξει»

Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Τις δικές του απαντήσεις σχετικά με το rotation του Παναθηναϊκού και την ετοιμότητα του Κέντρικ Ναν για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, έδωσε ο Εργκίν Αταμάν
Ο Εργκίν Αταμάν απάντησε στη Media Day του Παναθηναϊκού για την κατάσταση του Κέντρικ Ναν και το αν θα δώσει το παρών στην αναμέτρηση απέναντι στη Βιλερμπάν (15/10 - 21:15) για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.
Ενώ μεταξύ άλλων έδωσε και την εξήγησή του για το rotation, τονίζοντας ότι δίνει βάση στις νίκες και όχι στο να παίζουν 12 παίκτες σε κάθε παιχνίδι!
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν
Για τις δυσκολίες στην προετοιμασία του παιχνιδιού: «Δεν έχουμε κάποια δυσκολία. Οι ίδιες συνθήκες ισχύουν για όλες τις ομάδες της Euroleague. Πρέπει να παίξουμε με σοβαρότητα όλα τα παιχνίδια. Ξεκινάμε τη διπλή αγωνιστική με μια εντός έδρας αναμέτρηση και πρέπει να προσπαθούμε για να πάρουμε τη νίκη».
Για τον Κέντρικ Ναν και το αν θα παίξει: «Ναι, νιώθει καλά σήμερα. Συμμετείχε στην προπόνηση και ελπίζουμε πως δεν θα έχει πόνους στο γόνατό του αύριο το πρωί. Αν όλα είναι καλά, αύριο θα είναι στο ρόστερ».
Για την ήττα από τον Ολυμπιακό: «Δεν νομίζω πως ήταν ένα αρνητικό αποτέλεσμα, αφού χάσαμε με 4 πόντους στο τελευταίο σουτ. Θα υπάρχει και ο 2ος γύρος στο ΟΑΚΑ, δεν έχουμε πρόβλημα».
Για το αν θα ανοίξει το rotation με τη Βιλερμπάν: «Χρειαζόμαστε νίκες. Το rotation είναι το δεύτερο κομμάτι της δουλειάς μας. Το rotation για εμένα δεν είναι σημαντικό σε ένα και μόνο παιχνίδι.
Θα είναι σημαντικό, όμως, μέσα στη σεζόν. Ο Κέντρικ Ναν είχε πρόβλημα την Κυριακή στο ντέρμπι και ο Τι Τζέι Σορτς έπαιξε με περισσότερες ευθύνες.
Έχουμε μια μεγάλη σεζόν, με πολλά παιχνίδια. Δε σκέφτομαι να χρησιμοποιώ σε κάθε αγώνα 12 παίκτες. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε. Όποιος χρησιμοποιεί με καλύτερο τρόπο τα λεπτά του στο παρκέ, θα μένει στο ματς».
