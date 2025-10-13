Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Μπαρτζώκας: «Οι πρόεδροι είναι ανοικτοί να σκεφτούν οτιδήποτε προκύψει από την αγορά»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει Εφές και στάθηκε και στους παίκτες που είχαν υποχρεώσεις με τις Εθνικής το προηγούμενο διάστημα
Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό AKTOR και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 90-86 στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της φετινής σεζόν, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Ωστόσο, περιθώριο για χαλάρωση δεν υπάρχει καθώς οι «ερυθρόλευκοι» μπαίνουν στην εβδομάδα με διπλά ματς στην Euroleague. Στην media day του Ολυμπιακού πριν από τις αναμετρήσεις με Εφές και Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στους τραυματίες και τόνισε ότι θα κριθεί την τελευταία στιγμή ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσθήκης.
«Βγαίνουν στον πάγκο και ξαναμπαίνουν. Η ενέργεια είναι απαιτούμενο σε μια σειρά παιχνιδιών. Ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπως όλοι ξέρετε, είναι πάντα πολύ ιδιαίτερο, κυρίως λόγω της ψυχολογικής πίεσης που δημιουργεί στους παίκτες. Γι’ αυτό και χθες, στο πρώτο ημίχρονο, εκτελέσαμε τελείως λάθος. Είχαμε εντελώς λάθος πνευματική προσέγγιση στο παιχνίδι. Στο δεύτερο, που κάναμε δύο-τρία βασικά πράγματα σωστά, ήμασταν τελείως διαφορετικοί.
Οπότε, η Εφές είναι μια ομάδα που δεν σου επιτρέπει κανενός είδους χαλάρωση. Για να την κερδίσουμε πρέπει να ματώσουμε. Αν θέλετε να πάω σε πιο συγκεκριμένα πράγματα για την ομάδα αυτή, θα σας πω. Είναι μια ομάδα με πολλούς δημιουργικούς και καλούς παίκτες στο iso, όπως ο Λάρκιν και ο Λόιντ. Την τελευταία εβδομάδα έχουν επανέλθει ο Μπομπουά και ο Ντόζιερ. Tα γκαρντ της, λοιπόν, είναι πολύ καλά σε παιχνίδ ένας εναντίον ενός και δημιουργούν προβλήματα στις συνθήκες απομόνωσης, είναι ιδιαίτερα καλοί. Επίσης, είναι μια πολύ καλή ομάδα στα «after timeouts».
Ο προπονητής έχει πολύ καλές ιδέες στην επίθεση. Είναι μια ομάδα που για να την αντιμετωπίσεις πρέπει να είσαι σκληρός και να πετύχεις σε βασικούς αμυντικούς στόχους. Είναι το τρίτο παιχνίδι που θα παίξουμε σε λίγες μέρες, και αυτό ιδίως συγκρινόμενοι με την Εφές που είχαν ένα εύκολο παιχνίδι για το πρωτάθλημα και πιο νωρίς. Είναι ένα disadvantage για εμάς, αλλά παίζουμε στην έδρα μας. Θα θέλαμε να έχουμε δυνατή υποστήριξη, γιατί είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς, ιδίως σε αυτή την περίοδο που έχουμε πληγεί τραυματισμών, κυρίως στην περιφέρειά μας. Είναι σημαντικό να περάσουμε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα αυτό το διάστημα, χωρίς απώλειες», είπε αρχικά.
Συνέχισε λέγοντας: « Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο για προπόνηση. Λίγα πράγματα θα κάνουμε τώρα. Απέχουμε πολύ από το να παίξουμε όπως θέλουμε. Παράλογο να ζητάμε κάτι τέτοιο. Το Εurobasket δημιούργησε δύσκολες συνθήκες για τους προπονητές της Euroleague. Πρέπει να διαχειριστούμε τους παίκτες γιατί πιθανόν είναι... μπουχτισμένοι από το μπάσκετ. Οι υποχρεώσεις όμως τρέχουν. Η αθλητικότητα που προσθέσαμε, θα φανεί όταν είμαστε πλήρεις. Έχοντας καλύτερο playmaking θα αναδείξουμε και τα αθλητικά προσόντα του Γουόλ ή το παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη του Χολ. Και ο Ντιλίκινα δεν θα πάρει ξαφνικά τόσες πολλές αποφάσεις. Οι δυνατότητες της ομάδας θα αναδειχθούν περισσότερο.
«Θα περιμένουμε να γυρίσει ο Τόμας και ο Φουρνιέ. Οι πρόεδροι είναι ανοικτοί και οτιδήποτε προκύψει από την αγορά ή τους ζητήσω εγώ, να το σκεφτούν πολύ σοβαρά. Μου αρέσει να πασάρει η ομάδα. Δύσκολα αντιμετωπίζει τέτοιο μπάσκετ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν πασάραμε. Δείχνω ότι δεν έχω και κανένα κόλλημα αν ένας παίκτης ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο. Δεν ζητάω πολλά από τους παίκτες. Σε κάθε ματς είναι 2-3 topics που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και ούτε παίζω με τον χρόνο που λένε διάφοροι. Έχει να κάνει με το πως το εκτελούν οι παίκτες».
