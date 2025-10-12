H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Βίντεο: Τα χαμόγελα και η φιλική κουβέντα Μπαρτζώκα-Αταμάν
Οι προπονητές των αιωνίων λίγο πριν το τζάμπολ του ντέρμπι έστειλαν το καλύτερο μήνυμα
Με τους περσινούς τελικούς της Stoiximan GBL να έχουν μείνει στην ιστορία για τους λάθος λόγους, Γιώργος Μπαρτζώκας και Εργκίν Αταμάν ήταν οι πρωταγωνιστές σε μια από τις πιο ωραίες και δυνατές εικόνες πριν από την έναρξη της πρώτης φετινής αναμέτρησεις των δύο αιωνίων.
Λίγο πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ οι δύο προπονητές βρέθηκαν μπροστά από τη γραμματεία και δεν αρκέστηκαν στην τυπική χειραψία αλλά χαμογελώντας συνεχώς είχαν έναν σύντομο διάλογο.
Δείτε το βίντεο:
