Βίντεο: Τα χαμόγελα και η φιλική κουβέντα Μπαρτζώκα-Αταμάν

SPORTS
Οι προπονητές των αιωνίων λίγο πριν το τζάμπολ του ντέρμπι έστειλαν το καλύτερο μήνυμα

Με τους περσινούς τελικούς της Stoiximan GBL να έχουν μείνει στην ιστορία για τους λάθος λόγους, Γιώργος Μπαρτζώκας και Εργκίν Αταμάν ήταν οι πρωταγωνιστές σε μια από τις πιο ωραίες και δυνατές εικόνες πριν από την έναρξη της πρώτης φετινής αναμέτρησεις των δύο αιωνίων.

Λίγο πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ οι δύο προπονητές βρέθηκαν μπροστά από τη γραμματεία και δεν αρκέστηκαν στην τυπική χειραψία αλλά χαμογελώντας συνεχώς είχαν έναν σύντομο διάλογο.

Δείτε το βίντεο:

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddgglkv20axl)

