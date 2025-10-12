ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα

Ποιους παίκτες δεν θα έχει η Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ολυμπιακό - Ποιος είναι αμφίβολος, ποιοι επιστρέφουν

Ο Ολυμπιακός, που θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (2-1) και να επικεντρωθεί στις εκτός έδρας «μάχες» με ΑΕΛ και Μπαρτσελόνα

Ποιους παίκτες δεν θα έχει η Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ολυμπιακό - Ποιος είναι αμφίβολος, ποιοι επιστρέφουν
Η διακοπή των Εθνικών ομάδων ολοκληρώνεται και οι σύλλογοι είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις, εντός και εκτός συνόρων. Έτσι και ο Ολυμπιακός, που θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (2-1) και να επικεντρωθεί στις εκτός έδρας «μάχες» με ΑΕΛ και Μπαρτσελόνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ταξίδι στη Λάρισα το Σάββατο (18/10) όμως το μυαλό θα είναι και στο Champions League και την σπουδαία βραδιά με τους Καταλανούς. Μια Μπάρτσα που «ταλαιπωρείται» από αρκετά προβλήματα τραυματισμών, με πιο πρόσφατο αυτό του Ντάνι Όλμο.

Οι σίγουροι απόντες

Ο Γερμανός τεχνικός γνωρίζει ήδη πως δεν θα έχει στη διάθεσή του για το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της League Phase, τρεις ποδοσφαιριστές.

Οι δυο τερματοφύλακες, Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν και Τζοάν Γκαρσία είναι στα «πιτς», με τον πρώτο να μετράει ακόμη περίπου 3 μήνες για την επιστροφή του και τον δεύτερο να αναμένεται προς τα τέλη Οκτώβρη. Επίσης, εκτός «μάχης» είναι και ο Γκάβι.

Ο νεαρός χαφ τραυματίστηκε -ξανά- πριν από μερικές εβδομάδες, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και η επιστροφή του τοποθετείται με το νέο έτος.

Οι αμφίβολοι

Από εκεί και πέρα, όπως όλα δείχνουν, και ο Ντάνι Όλμο δεν θα καταφέρει να δώσει το «παρών» απέναντι στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός αποχώρησε από τις υποχρεώσεις της «Φούρια Ρόχα» για τα προκριματικά του Μουντιάλ με ενοχλήσεις, και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για το ακριβές διάστημα απουσίας του, που υπολογίζεται στις 3 εβδομάδες.

Τώρα, όσον αφορά τα δυο μεγάλα ονόματα, Λαμίν Γιαμάλ και Ραφίνια, είναι αρκετά πιθανό να επιστρέψουν στο ματς με τον Ολυμπιακό. Το wonderkid της Μπάρτσα ίσως πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής, ενώ για τον Βραζιλιάνο δεν αποκλείεται να αγωνιστεί και κόντρα στην Τζιρόνα το Σάββατο (18/10).

Τέλος, ο Φερμίν Λόπες σιγά-σιγά μπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων, και δεν αποκλείεται να τεθεί στην διάθεση του Φλικ ενόψει Πειραιωτών.

Όπως και αν έχει όμως, όλα θα εξαρτηθούν από το σε τι κατάσταση θα βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές των πρωταθλητών Ισπανίας.

πηγή: gazzetta
