Ο Κολοσσός νίκησε και πάλι τον Άρη στη Θεσσαλονίκη επικρατώντας με 73-65 - Βίντεο

Ο απίθανος Κολοσσός συνέχισε την εκπληκτική παράδοση που έχει χτίσει στο Nick Galis Hall και πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στη Stoiximan GBL, αφήνοντας τον Άρη στο 0-2