Ο Κολοσσός νίκησε και πάλι τον Άρη στη Θεσσαλονίκη επικρατώντας με 73-65 - Βίντεο
Ο απίθανος Κολοσσός συνέχισε την εκπληκτική παράδοση που έχει χτίσει στο Nick Galis Hall και πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στη Stoiximan GBL, αφήνοντας τον Άρη στο 0-2

Η σημερινή ήταν η 12η νίκη των Ρόδιων σε 22 ματς στην έδρα του Άρη και αυτή ήταν η 9η συνεχόμενη σεζόν στην οποία πανηγύρισαν ένα διπλό σε αυτήν, αφού πρόπερσι τα κατάφεραν για το Top6 και πέρυσι για τα playouts της Stoiximan GBL.

Η νίκη του Κολοσσού, που ήρθε μέσα από μία μάχη ως το τέλος, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία δεδομένης της απουσίας του ηγέτη του, Άντριου Γκάουντλοκ. Τον οδήγησαν σε αυτήν ο Γκαλβανίνι με 16 πόντους, έξι ριμπάουντ, τρεις ασίστ, ο Ράιαν Τέιλορ με 11 πόντους και ο Μπάρμπιτς με έξι πόντους, επτά ριμπάουντ και πέντε ασίστ.

Ο Άρης που υποχρεώθηκε στη δεύτερη ήττα του, περίμενε σχεδόν τα πάντα από τον Μπράις Τζόουνς που είχε 25 πόντους με 7/12 σουτ, ενώ ο Στίβεν Ίνοχ είχε 11 πόντους.

Με τον Μπράις Τζόουνς πολύ παραγωγικό (12 πόντοι στο δεκάλεπτο), ο Άρης επιχείρησε να δημιουργήσει μία διαφορά στην εξέλιξη της πρώτης περιόδου. Προηγήθηκε με 16-11 και 20-16 ωστόσο οι φιλοξενούμενοι δεν έχασαν την επαφή τους με το σκορ αφού το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 22-20. Οι «κίτρινοι» έκαναν προσπάθεια να ξεφύγουν και στη δεύτερη περίοδο, ανοίγοντας τη διαφορά μέχρι τους εννιά (38-29 στο 17’) όμως με βοήθεια από τον πάγκο τους (2/2 τρίποντα ο Καμαριανός), οι «θαλασσί» πλησίασαν ξανά (40-38 στο ημίχρονο).

Το παιχνίδι απέκτησε μία «άγρια» ομορφιά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης προηγήθηκε μέχρι πέντε (58-53 στο 27΄) αλλά 10 λεπτά πριν το τέλος υπήρχε απόλυτη ισορροπία (58-58). Το παιχνίδι έδειχνε να οδεύει σε δραματικό φινάλε αφού πέντε λεπτά πριν το τέλος του, οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά με 63-62. Ο Κολοσσός βρέθηκε μπροστά ενώ το ματς έμπαινε στο τελευταίο δίλεπτο του (65-69) με τον Γκαλβανίνι να κάνει πολύ καλή δουλειά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Στα 35΄΄ οι Ρόδιοι προηγήθηκαν με οχτώ (65-73) με καλάθι του Πετρόπουλου και έτσι έφτασαν στη σπουδαία νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 40-38, 58-58, 65-73.

