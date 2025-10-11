Super League 2: Πρώτη απώλεια για Καλαμάτα και ευκαιρία για Πανιώνιο, Athens Kallithea

Απρόσμενη γκέλα για την Καλαμάτα καθώς «κόλλησε» στο 1-1 με το Αιγάλεω στην έδρα της και έδωσε την ευκαιρία σε Πανιώνιο και Athens Kallithea να μειώσουν τη διαφορά