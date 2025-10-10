Μπέος για την Εθνική ποδοσφαίρου: Έχουν πολύ μέλλον αυτά τα παιδιά, καλό είναι να σταματήσουμε την κακόπιστη κριτική

Λίγες ώρες μετά την ήττα με 3-1 της Ελλάδας από την Σκωτία ο Αχιλλέας Μπέος με δημόσιο μήνυμά του στηρίζει τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και την ομάδα του.



Τονίζει ότι η ομάδα θα μας κάνει περήφανους και ζητά να σταματήσει η κακόπιστη κριτική.



Το μήνυμα του Αχιλλέα Μπέου

«Μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα της Εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία για αρνητικά σχόλια, λειτουργώντας με οπαδικά κριτήρια.

Αυτή η Εθνική, με τον συγκεκριμένο προπονητή έχει πολύ μέλλον και είμαι σίγουρος ότι πολύ σύντομα θα μας κάνει περήφανους.

Καλό είναι λοιπόν να σταματήσουμε την κακόπιστη κριτική και να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά».



