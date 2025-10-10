Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Πρεμιέρα με το δεξί ο Αθηναϊκός στο Eurocup γυναικών, επιβλήθηκε 75-59 της Σαρνέ
Πρεμιέρα με το δεξί ο Αθηναϊκός στο Eurocup γυναικών, επιβλήθηκε 75-59 της Σαρνέ
Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου κυριάρχησε από την αρχή, ξέφυγε με σερί 9-0 στην τρίτη περίοδο και «σφράγισε» το ροζ φύλλο με κορυφαία τη Χριστόβα (22π.)
Ο Αθηναϊκός έκανε πρεμιέρα με νίκη στο EuroCup Γυναικών, εκεί όπου εντός έδρας επικράτησε 75-59 της Σαρνέ.
Η ελληνική ομάδα πήρε από τα πρώτα λεπτά το προβάδισμα του αγώνα για να φτάσει στα μισά της πρώτης περιόδου στο +10 (16-6, 5’10’’). Η Σαρνέ έκανε το δικό της μικρό σερί για να πλησιάσει (18-16, 10’10’’), αλλά η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Αθηναϊκό, ο οποίος με την Χριστόβα έδωσε και πάλι διψήφια τιμή στην διαφορά (28-18, 12’50’’). Η Τσινέκε ήταν αυτή που διεύρυνε την απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες (32-20, 16’). Η Στέλλα Καλτσίδου είδε τις παίκτριές της να μπαίνουν με ένα 9-0 στο δεύτερο ημίχρονο και την Γουίντερμπερν να γράφει το 50-32 (24’15’’).
Η Σαρνέ πίεσε και με την Νταλστρά να ευστοχεί έκοψε την διαφορά στο μισό (54-45, 28’50”). Το τρίποντο της Ρόμπιν Παρκς βοήθησε τον Αθηναϊκό να απομακρυνθεί για μία ακόμη φορά στο παιχνίδι (61-47, 32’20”) και να φτάσει στην τελική επικράτηση με 75-59.
Διαιτητές: Ομπέρτοβα (Σλοβακία), Ιβάνοβιτς (Σερβία), Μαρκίς (Ρουμανία)
Δεκάλεπτα: 18-14, 41-32, 55-45,
Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτσα 4, Κις 12 (13ρ.), Τσινέκε 5 (1), Σταμάτη 3 (1), Γουίντερμπερν 7, Παυλοπούλου, Μπορκόφσκα, Λούκα 2, Πρινς 12 (1τρ, 11ρ.), Παρκς 8 (2), Χριστόβα 22 (2)
Σαρνέ (Λιτ): Μάγιο 4, Κόλας 2, Νταραμί 10 91), Σεβοσέν 6, Νταλστρά 6, Τόμας 9, Τουρέ 5, Σταμπριέ 3 (1), Ντρέιμ 14, Γκρετούς
Επόμενο ευρωπαϊκό ραντεβού για τον Αθηναϊκό την επόμενη εβδομάδα (16/10, 20.00) εκτός έδρας απέναντι στην Μπεσίκτας.
Ειδήσεις σήμερα:
Ισόβια σε πέντε άνδρες για τη δολοφονία Έλληνα στο Λονδίνο - Τον σκότωσαν με ματσέτες για να τον κλέψουν
Κλιμάκιο ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλλει απειλές από κτηνοτρόφους στην Κρήτη
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε βίντεο από τη μαζική επιστροφή τους
Η ελληνική ομάδα πήρε από τα πρώτα λεπτά το προβάδισμα του αγώνα για να φτάσει στα μισά της πρώτης περιόδου στο +10 (16-6, 5’10’’). Η Σαρνέ έκανε το δικό της μικρό σερί για να πλησιάσει (18-16, 10’10’’), αλλά η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Αθηναϊκό, ο οποίος με την Χριστόβα έδωσε και πάλι διψήφια τιμή στην διαφορά (28-18, 12’50’’). Η Τσινέκε ήταν αυτή που διεύρυνε την απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες (32-20, 16’). Η Στέλλα Καλτσίδου είδε τις παίκτριές της να μπαίνουν με ένα 9-0 στο δεύτερο ημίχρονο και την Γουίντερμπερν να γράφει το 50-32 (24’15’’).
Η Σαρνέ πίεσε και με την Νταλστρά να ευστοχεί έκοψε την διαφορά στο μισό (54-45, 28’50”). Το τρίποντο της Ρόμπιν Παρκς βοήθησε τον Αθηναϊκό να απομακρυνθεί για μία ακόμη φορά στο παιχνίδι (61-47, 32’20”) και να φτάσει στην τελική επικράτηση με 75-59.
Διαιτητές: Ομπέρτοβα (Σλοβακία), Ιβάνοβιτς (Σερβία), Μαρκίς (Ρουμανία)
Δεκάλεπτα: 18-14, 41-32, 55-45,
Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτσα 4, Κις 12 (13ρ.), Τσινέκε 5 (1), Σταμάτη 3 (1), Γουίντερμπερν 7, Παυλοπούλου, Μπορκόφσκα, Λούκα 2, Πρινς 12 (1τρ, 11ρ.), Παρκς 8 (2), Χριστόβα 22 (2)
Σαρνέ (Λιτ): Μάγιο 4, Κόλας 2, Νταραμί 10 91), Σεβοσέν 6, Νταλστρά 6, Τόμας 9, Τουρέ 5, Σταμπριέ 3 (1), Ντρέιμ 14, Γκρετούς
Επόμενο ευρωπαϊκό ραντεβού για τον Αθηναϊκό την επόμενη εβδομάδα (16/10, 20.00) εκτός έδρας απέναντι στην Μπεσίκτας.
Ειδήσεις σήμερα:
Ισόβια σε πέντε άνδρες για τη δολοφονία Έλληνα στο Λονδίνο - Τον σκότωσαν με ματσέτες για να τον κλέψουν
Κλιμάκιο ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλλει απειλές από κτηνοτρόφους στην Κρήτη
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε βίντεο από τη μαζική επιστροφή τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα