Πρεμιέρα με το δεξί ο Αθηναϊκός στο Eurocup γυναικών, επιβλήθηκε 75-59 της Σαρνέ
Πρεμιέρα με το δεξί ο Αθηναϊκός στο Eurocup γυναικών, επιβλήθηκε 75-59 της Σαρνέ

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου κυριάρχησε από την αρχή, ξέφυγε με σερί 9-0 στην τρίτη περίοδο και «σφράγισε» το ροζ φύλλο με κορυφαία τη Χριστόβα (22π.)

Ο Αθηναϊκός έκανε πρεμιέρα με νίκη στο EuroCup Γυναικών, εκεί όπου εντός έδρας επικράτησε 75-59 της Σαρνέ.

Η ελληνική ομάδα πήρε από τα πρώτα λεπτά το προβάδισμα του αγώνα για να φτάσει στα μισά της πρώτης περιόδου στο +10 (16-6, 5’10’’). Η Σαρνέ έκανε το δικό της μικρό σερί για να πλησιάσει (18-16, 10’10’’), αλλά η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Αθηναϊκό, ο οποίος με την Χριστόβα έδωσε και πάλι διψήφια τιμή στην διαφορά (28-18, 12’50’’). Η Τσινέκε ήταν αυτή που διεύρυνε την απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες (32-20, 16’). Η Στέλλα Καλτσίδου είδε τις παίκτριές της να μπαίνουν με ένα 9-0 στο δεύτερο ημίχρονο και την Γουίντερμπερν να γράφει το 50-32 (24’15’’).

Η Σαρνέ πίεσε και με την Νταλστρά να ευστοχεί έκοψε την διαφορά στο μισό (54-45, 28’50”). Το τρίποντο της Ρόμπιν Παρκς βοήθησε τον Αθηναϊκό να απομακρυνθεί για μία ακόμη φορά στο παιχνίδι (61-47, 32’20”) και να φτάσει στην τελική επικράτηση με 75-59.

Διαιτητές: Ομπέρτοβα (Σλοβακία), Ιβάνοβιτς (Σερβία), Μαρκίς (Ρουμανία)

Δεκάλεπτα: 18-14, 41-32, 55-45,

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτσα 4, Κις 12 (13ρ.), Τσινέκε 5 (1), Σταμάτη 3 (1), Γουίντερμπερν 7, Παυλοπούλου, Μπορκόφσκα, Λούκα 2, Πρινς 12 (1τρ, 11ρ.), Παρκς 8 (2), Χριστόβα 22 (2)

Σαρνέ (Λιτ): Μάγιο 4, Κόλας 2, Νταραμί 10 91), Σεβοσέν 6, Νταλστρά 6, Τόμας 9, Τουρέ 5, Σταμπριέ 3 (1), Ντρέιμ 14, Γκρετούς

Επόμενο ευρωπαϊκό ραντεβού για τον Αθηναϊκό την επόμενη εβδομάδα (16/10, 20.00) εκτός έδρας απέναντι στην Μπεσίκτας.

