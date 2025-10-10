Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Εθνική Ελλάδας: Οι διεθνείς ολοκλήρωσαν την προπόνησή τους στη Γλασκώβη, κανονικά και ο Ιωαννίδης
Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε την προπόνησή της στη Γλασκώβη με τον Φώτη Ιωαννίδη να συμμετέχει κανονικά και πετάει για Κοπεγχάγη
Οι διεθνείς προπονήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο αθλητικό κέντρο Garscube στη Γλασκώβη, ολοκληρώνοντας έτσι το πρόγραμμα τους πριν από την αναχώρηση για τη Δανία όπου θα δώσει το 4ο παιχνίδι της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η Ελλάδα ηττήθηκε και στη Γλασκώβη, αυτή τη φορά με 3-1 από τη Σκωτία, παρά το γκολ του Τσιμίκα που είχε δώσει το προβάδισμα 1-0. Μετά από αυτή την ήττα, η Γαλανόλευκη παραμένει στο -4 από την κορυφή, όπου ισοβαθμούν Σκωτία και Δανία. Την Κυριακή (12/10) έχει «ραντεβού» με τη Δανία για την τελευταιά ζαριά.
Μετά την προπόνηση, η ομάδα θα γευματίσει στο ξενοδοχείο και στις 18:00 τοπική ώρα (20:00 Ελλάδας) θα αναχωρήσει αεροπορικώς με προορισμό την Κοπεγχάγη. Όσοι αγωνίστηκαν στο χθεσινό παιχνίδι ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ όσοι δεν έπαιξαν προπονήθηκαν κανονικά υπό τις οδηγίες του τεχνικού επιτελείου. Κανονικά συμμετείχε στην προπόνηση και ο Φώτης Ιωαννίδης.
