Ντόντσιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει το πιο καυτό κοινό, κάποτε με τη Ρεάλ χάναμε 20-0» - Έλα σε περιμένουμε, η απάντηση της ΚΑΕ

Ο Λούκα Ντόντσιτς έβγαλε το καπέλο στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού για την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ.

Ο Σλοβένος βρέθηκε στην «First we feast» και εκεί απάντησε ερωτήσεις, τρώγοντας καυτερές φτερούγες κοτόπουλο.

Όταν ρωτήθηκε για την καλύτερη ατμόσφαιρα που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του, απάντησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ λόγω ενός ματς από τότε που αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Η Σερβία, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν την καλύτερη ατμόσφαιρα. Το πιο καυτό κοινό που έπαιξα είναι του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου. Άρχισε το ματς και χάναμε 20-0», ανέφερε.



Η απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός



Άμεση ήταν η απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι σχολίασαν στο βίντεο με τις δηλώσεις του Σλοβένου: «Λούκα Ντόντσιτς, το εκτιμάμε.



Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε στο σπίτι μας, ώστε να νιώσεις την καλύτερη ατμόσφαιρα από τους καλύτερους οπαδούς του κόσμου!».





