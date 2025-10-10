Ντόντσιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει το πιο καυτό κοινό, κάποτε με τη Ρεάλ χάναμε 20-0» - Έλα σε περιμένουμε, η απάντηση της ΚΑΕ
SPORTS
Λούκα Ντόντσιτς Ρεάλ Μαδρίτης Παναθηναϊκός

Ντόντσιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει το πιο καυτό κοινό, κάποτε με τη Ρεάλ χάναμε 20-0» - Έλα σε περιμένουμε, η απάντηση της ΚΑΕ

Ύμνοι του σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς για τον κόσμο του Παναθηναϊκού

Ντόντσιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει το πιο καυτό κοινό, κάποτε με τη Ρεάλ χάναμε 20-0» - Έλα σε περιμένουμε, η απάντηση της ΚΑΕ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ο Λούκα Ντόντσιτς έβγαλε το καπέλο στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού για την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ.

 Ο Σλοβένος βρέθηκε στην «First we feast» και εκεί απάντησε ερωτήσεις, τρώγοντας καυτερές φτερούγες κοτόπουλο.

Όταν ρωτήθηκε για την καλύτερη ατμόσφαιρα που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του, απάντησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ λόγω ενός ματς από τότε που αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Η Σερβία, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν την καλύτερη ατμόσφαιρα. Το πιο καυτό κοινό που έπαιξα είναι του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου. Άρχισε το ματς και χάναμε 20-0», ανέφερε.

Η απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός 

Άμεση ήταν η απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι σχολίασαν στο βίντεο με τις δηλώσεις του Σλοβένου: «Λούκα Ντόντσιτς, το εκτιμάμε.

Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε στο σπίτι μας, ώστε να νιώσεις την καλύτερη ατμόσφαιρα από τους καλύτερους οπαδούς του κόσμου!».




Ειδήσεις σήμερα:

Η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα - Οι κληρονόμοι και οι όροι για την περιουσία του

Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε live εικόνα από τη μαζική επιστροφή τους

Η στιγμή που γερανός κατεβάζει άνδρα 272 κιλών που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης