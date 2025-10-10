Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Ντόντσιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει το πιο καυτό κοινό, κάποτε με τη Ρεάλ χάναμε 20-0» - Έλα σε περιμένουμε, η απάντηση της ΚΑΕ
Ύμνοι του σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς για τον κόσμο του Παναθηναϊκού
Ο Λούκα Ντόντσιτς έβγαλε το καπέλο στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού για την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ.
Ο Σλοβένος βρέθηκε στην «First we feast» και εκεί απάντησε ερωτήσεις, τρώγοντας καυτερές φτερούγες κοτόπουλο.
Όταν ρωτήθηκε για την καλύτερη ατμόσφαιρα που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του, απάντησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ λόγω ενός ματς από τότε που αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης.
«Η Σερβία, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν την καλύτερη ατμόσφαιρα. Το πιο καυτό κοινό που έπαιξα είναι του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου. Άρχισε το ματς και χάναμε 20-0», ανέφερε.
Η απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Άμεση ήταν η απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι σχολίασαν στο βίντεο με τις δηλώσεις του Σλοβένου: «Λούκα Ντόντσιτς, το εκτιμάμε.
Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε στο σπίτι μας, ώστε να νιώσεις την καλύτερη ατμόσφαιρα από τους καλύτερους οπαδούς του κόσμου!».
@luka7doncic we truly appreciate it 🙏🏻— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 10, 2025
Can’t wait to welcome you to our home so you can feel the best atmosphere from the best fans in the world! ☘ https://t.co/SKYtJq9vgf
Ειδήσεις σήμερα:
Η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα - Οι κληρονόμοι και οι όροι για την περιουσία του
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε live εικόνα από τη μαζική επιστροφή τους
Η στιγμή που γερανός κατεβάζει άνδρα 272 κιλών που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr