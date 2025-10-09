Λεσόρ: Βιάστηκα να επιστρέψω, μαθαίνω από τα λάθη μου - Βίντεο

Ματίας Λεσόρ ήταν ο μεγάλος άτυχος της περασμένης σεζόν για τον Παναθηναϊκό Ο Γάλλος σέντερ τραυματίστηκε σοβαρά στις 19/12/2024 στο παιχνίδι με την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ και επέστρεψε για λίγο στο Final-4 του Άμπου Ντάμπι αλλά όπως αποδείχθηκε δεν ήταν έτοιμος.Ο Λεσόρ δεν είναι ακόμα στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν και αναμένεται να είναι έτοιμος τον Νοέμβριο. Για την βιαστική επιστροφή του, για την αντίδραση του σώματός του και τη ζωή του μετά την επέμβαση μίλησε στη NOVA o διεθνής Γάλλος.Δείτε ΕΔΩ βίντεο από τη συνέντευξη του Λεσόρ

Οι δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ στη NOVA

Για το πόσο έτοιμος είναι: «Είναι ωραίο να επιστρέφω και όλα πηγαίνουν προς τον σωστό δρόμο. Τα πράγματα βελτιώνονται αρκετά, σίγουρα δεν πήγαν όπως τα είχαμε προγραμματίσει μετά τη συμμετοχή μου στο Final Four, όταν όλοι περίμεναν ότι θα συνεχίσω να παίζω κανονικά, αλλά το σώμα μου αντέδρασε διαφορετικά και πρέπει να ακούμε το σώμα μας ως αθλητές. Χρειάζομαι περισσότερο χρόνο και περισσότερη ξεκούραση οπότε αυτό είπα να κάνω κι όταν θα είμαι έτοιμος, θα είμαι έτοιμος. Νιώθω καλύτερα. Η αίσθηση στο πόδι μου επανέρχεται σιγά-σιγά. Επέστρεψα στις ατομικές προπονήσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορώ να βγάλω μία ολόκληρη προπόνηση μόνος μου, δεν μπορούσα να το κάνω γι' αρκετό καιρό και είναι πολύ καλό να νιώθω ότι το σώμα μου λειτουργεί έτσι όπως πρέπει».

Για το αν βιάστηκε: «Σίγουρα βιάστηκα. 'Ίσως να μην ήμουν αρκετά προσεκτικός και συνειδητοποιημένος. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα κι εγώ μαθαίνω μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Ήταν η πρώτη μου φορά που βίωσα κάτι τέτοιο, όπως ήταν η πρώτη μου φορά που πέρασα την πόρτα του χειρουργείου. Όλα αυτά είναι πολύ καινούρια για μένα στα 30 μου χρόνια, οπότε μαθαίνω μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες. Δεν θα πω ότι ήταν λάθος που έπαιξα στο Final -4, αλλά ήταν μία απόφαση μου και έμαθα από αυτή».



Ειδήσεις σήμερα:



Ο Τραμπ πανηγυρίζει για τη Μέση Ανατολή, ενώ Ισραήλ και Χαμάς δεν τα βρίσκουν για τους κρατούμενους



Γεωργιάδης: Δεν σας απήγαγε κανένας, πήγατε για τη selfie στη Γάζα – Πέρκα: Θα ξαναπάω



Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά πέτρινα αγάλματα

