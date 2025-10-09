Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Οι GM του NBA...μίλησαν: Καλύτερος παίκτης εκτός λίγκας ο Βεζένκοφ - Στην 3η θέση της λίστας ο Ναν
Οι 30 General Manager έδωσαν 44% στον άσο του Ολυμπιακού, στην 3η θέση με 7% ο Κέντρικ Ναν
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι General Manager του NBA κλήθηκαν να απαντήσουν σε διάφορα ερωτήματα και να προβλέψουν ομάδες και αθλητές που θα διακριθούν τη νέα σεζόν.
Ένα από τα ερωτήματα που κλήθηκαν να απαντήσουν είναι και το ποιος είναι ο κορυφαίος παίκτης εκτός NBA. Το 44% ψήφισαν τον Σάσα Βεζένκοφ ο οποίος έπαιξε πριν από 2 χρόνια στους Σακραμέντο Κινγκς αλλά επέστρεψε στον Ολυμπιακό.
Στη 2η θέση βρίσκονται οι Άιζακ Μπόνγκα και Τσέντι Όσμαν του Παναθηναϊκού με 10%, με τους Νίκολα Μίροτιτς, Κέντρικ Ναν και Έντι Ταβάρες να ακολουθούν με 7%! Επίσης οι Φουρνιέ, Λάιλς, Μίτσιτς, Μαλεντόν και Μουούρινεν πήραν από μια ψήφο.
Παράλληλα το 80% περιμένει ότι οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα του 2026 ενώ το 67% βγάζει MVP τον Νίκολα Γιόκιτς. Το 93% πιστεύει ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο κορυφαίος power forward ενώ το 52% επέλεξε τον Έρικ Σπόλστρα ως τον κορυφαίο προπονητή.
Ακόμα το 80% ψήφισε τον Νίκολα Γιόκιτς ως τον πιο έξυπνο παίκτη.
