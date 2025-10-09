Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αν μπορούσα να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, θα το έκανα
Ο Greek Freak μίλησε για την εμπειρία του στο Eurobasket με την Εθνική και έθεσε στόχους για τα τουρνουά που ακολουθούν με το εθνόσημο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε την Εθνική μπάσκετ στο πρώτο της μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση μετά από 16 χρόνια.
Ο Greek Freak έγραψε ιστορία με το εθνόσημο, όμως φαίνεται ότι δε θα σταματήσει εκεί. Άνοιξε η όρεξή του και θέλει να πετύχει και άλλες επιτυχίες.
Σε ιστοσελίδα στην Αμερική μίλησε για την εμπειρία του στο Eurobasket και τα τουρνουά που ακολουθούν τα επόμενα καλοκαίρια.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Το μόνο που έμαθα είναι η διαθεσιμότητα. Να μπορώ να είμαι διαθέσιμος. Όταν είσαι διαθέσιμος μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα σου να κάνει σπουδαία πράγματα.
Αυτός ήταν ο στόχος μου όλο το καλοκαίρι. Είτε χάσεις, είτε κερδίσεις, πάντα έχεις τη δυνατότητα να απαντήσεις. Είχαμε εκπληκτικό καλοκαίρι.
Στα power rankings μας είχαν 8ους ή 9ους και κάποιες φορές εκτός δεκάδας. Καταφέραμε να είμαστε 3οι στην Ευρώπη, κάτι που δεν το είχαμε κάνει εδώ και 16 χρόνια», είπε και συνέχισε:
«Είμαι πολύ χαρούμενος, όχι μόνο για μένα, αλλά για όλη την Ελλάδα.
Αυτό το μετάλλιο θα μας τονώσει την αυτοπεποίθηση, επειδή μερικά χρόνια πριν, το 2022 η Γερμανία ήταν τρίτη στην Ευρώπη και μετά το 2023 πήραν το Παγκόσμιο, το 2024 τερμάτισαν τέταρτοι (Ολυμπιακούς Αγώνες) και το 2025 πρώτοι.
Πριν από αυτό είχαν ένα μετάλλιο από τα χρόνια του Ντιρκ. Είμαι ενθουσιασμένος για τα επόμενα τουρνουά του 2027, 2028 και 2029.
Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πώς νιώθεις όταν εκπροσωπείς τη χώρα σου.
Αν όλοι είχαν την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους σε κάτι θα καταλάβαιναν την ευφορία που νιώθω αυτήν τη στιγμή, η οποία δεν έχει τελειώσει.
Όταν βγαίνεις έξω και περπατάς στο δρόμο και βλέπεις πόσο χαρούμενοι είναι οι άνθρωποι για αυτό που καταφέραμε, τότε το εκτιμάς ακόμη περισσότερο.
Ήταν εκατομμύρια άνθρωποι που σταμάτησαν ό,τι έκαναν, δεν πήγαν στη δουλειά για να δουν τα παιχνίδια, το οποίο είναι εκπληκτικό. Ελπίζω να το ξανακάνουμε γι’ αυτούς.
Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στο NBA και την Εθνική, είναι μία δύσκολη επιλογή. Δεν θα πω ψέματα. Επειδή στο τέλος της ημέρας πρέπει να φροντίσω την οικογένειά μου.
Το να εκπροσωπείς την Εθνική είναι η μεγαλύτερη τιμή και το καλύτερο συναίσθημα, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν πληρωνόμαστε. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει.
Νομίζουν ότι παίρνουμε εκατομμύρια. Κυριολεκτικά περνάμε 2-3 μήνες από το καλοκαίρι μας μακριά από τις οικογένειές μας για να το κάνουμε αυτό.
Έχω παίξει σε εννιά τουρνουά και τα οκτώ δεν τελείωσαν με επιτυχία. Κατέληγες να κλαις. Με κάποιον τρόπο οι άνθρωποι σε έκαναν να νιώθεις ταπεινωμένος, επειδή δεν κατάφερες να πάρεις μετάλλιο.
Αν υπήρχε τρόπος ώστε να μπορώ να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, πιθανότατα θα έλεγα την Εθνική, αλλά για να είμαι ρεαλιστικός με αυτά που έχω κάνει δεν υπάρχει λίγκα στην Ευρώπη που να συγκρίνεται με αυτά που κάνουν οι ομάδες στο NBA.
Αν ήταν το ίδιο θα έπαιζα για την Εθνική όλη μέρα».
