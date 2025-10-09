Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αν μπορούσα να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, θα το έκανα

Ήταν εκατομμύρια άνθρωποι που σταμάτησαν ό,τι έκαναν, δεν πήγαν στη δουλειά για να δουν τα παιχνίδια, το οποίο είναι εκπληκτικό. Ελπίζω να το ξανακάνουμε γι’ αυτούς.Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στο NBA και την Εθνική, είναι μία δύσκολη επιλογή. Δεν θα πω ψέματα. Επειδή στο τέλος της ημέρας πρέπει να φροντίσω την οικογένειά μου.Το να εκπροσωπείς την Εθνική είναι η μεγαλύτερη τιμή και το καλύτερο συναίσθημα, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν πληρωνόμαστε. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει.Νομίζουν ότι παίρνουμε εκατομμύρια. Κυριολεκτικά περνάμε 2-3 μήνες από το καλοκαίρι μας μακριά από τις οικογένειές μας για να το κάνουμε αυτό.Έχω παίξει σε εννιά τουρνουά και τα οκτώ δεν τελείωσαν με επιτυχία. Κατέληγες να κλαις. Με κάποιον τρόπο οι άνθρωποι σε έκαναν να νιώθεις ταπεινωμένος, επειδή δεν κατάφερες να πάρεις μετάλλιο.Αν υπήρχε τρόπος ώστε να μπορώ να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, πιθανότατα θα έλεγα την Εθνική, αλλά για να είμαι ρεαλιστικός με αυτά που έχω κάνει δεν υπάρχει λίγκα στην Ευρώπη που να συγκρίνεται με αυτά που κάνουν οι ομάδες στο NBA.Αν ήταν το ίδιο θα έπαιζα για την Εθνική όλη μέρα».