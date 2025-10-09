Στα γαλανόλευκα έχει «ντυθεί» η Γλασκώβη για τον αγώνα της Εθνικής με τη Σκωτία - Βίντεο
Οι Έλληνες «πλημμύρισαν» τους δρόμους της Γλασκώβης, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα λίγες ώρες πριν το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής με τη Σκωτία
Η «Γαλανόλευκη» είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τη Σκωτία για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου απόψε (9/10, 21:45) σε έναν αγώνα-κλειδί για την πορεία της στον όμιλο.
Οι Έλληνες φιλάθλοι που βρίσκονται στη σκωτσέζικη πόλη έχουν ήδη ξεκινήσει να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, με τα συνθήματα και τον ενθουσιασμό τους να κυριαρχούν στους δρόμους, ενώ αναμένεται να γεμίσουν τις κερκίδες του Χάμπτεν Παρκ και να ενισχύσουν την ομάδα.
