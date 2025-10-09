Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Ολυμπιακός: Απέρριψε πρόταση της Μπράιτον 40 εκατ. ευρώ για Μουζακίτη, λένε στην Ιταλία
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σίρα, ο αγγλικός σύλλογος είχε καταθέσει επίσημη πρόταση για τον διεθνή χαφ
Το καλοκαίρι που μας πέρασε, ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του καθώς έβαλε στα ταμεία του σχεδόν 40 εκατ. ευρώ λόγω της μεταγραφής του Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον.
Ωστόσο, όπως αναφέρουν στην Ιταλία, ο Έλληνας στράικερ δεν ήταν ο μοναδικός από το ρόστερ του Ολυμπιακού που μπήκε στο... μάτι των «γλάρων». Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σίρα, ο αγγλικός σύλλογος είχε καταθέσει επίσημη πρόταση και για τον Χρήστο Μουζακίτη.
Ο 18χρονος χαφ των Πειραιωτών, που βγήκε από τις ακαδημίες μαζί με τον Κωστούλα, ήταν ψηλά στη λίστα της Μπράιτον και μάλιστα, έγινε πρόταση ύψους 40 εκατ. ευρώ για τον κάνει δικό της. Βέβαια, σε αντίθεση με τον συμπατριώτη του, ο Ολυμπιακός αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση του αγγλικού συλλόγου, ο οποίος ήταν διατεθειμένος να αγγίξει τα 80 εκατ. ευρώ για να πάρει πακέτο τα wonderkids των Πειραιωτών.
Να θυμίσουμε πως ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής ήταν από τα βασικά μέλη στην κατάκτηση του Youth League και φέτος μετράει ήδη 7 συμμετοχές και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
#Olympiacos have turned down a very rich bid (around €40M) from #Brighton for the young talent Chrīstos #Mouzakitīs (born in 2006) during the last summer transfer window. #transfers #BHAFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 9, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
