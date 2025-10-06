Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Οι Αντετοκούνμπο μόνιμα στην Ελλάδα με αυτό το αυτοκίνητο
Η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο φαίνεται πως έχει γυρίσει οριστικά σελίδα. Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA και η οικογένειά του έχουν πλέον εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα, επιλέγοντας να κάνουν τη χώρα μας τη βάση τους.
Από το 2023, ο Αντετοκούνμπο προχώρησε στην αγορά μιας πολυτελούς κατοικίας στο Παλαιό Ψυχικό, όπου ζει με τη σύζυγό του Μαράια, τα τέσσερα παιδιά τους και τα αδέλφια του. Μια επιλογή που δεν έγινε τυχαία: το ζητούμενο ήταν να μπορούν όλοι να βρίσκονται κοντά, να μεγαλώνουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα και να απολαμβάνουν μια ζωή πιο ήρεμη, μακριά από τα φώτα και τις πιέσεις της δημόσιας έκθεσης.
