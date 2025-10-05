Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
La Liga: Βινίσιους και Μπαπέ επανέφεραν την Ρεάλ στο σωστό δρόμο, 3-1 τη Βιγιαρεάλ - Δείτε τα γκολ
La Liga: Βινίσιους και Μπαπέ επανέφεραν την Ρεάλ στο σωστό δρόμο, 3-1 τη Βιγιαρεάλ - Δείτε τα γκολ
Η Βασίλισσα έβγαλε αντίδραση μετά την πεντάρα στο «Μετροπολιτάνο» ξεπέρασε το δύσκολο τεστ της Βιγιαρεάλ και επέστρεψε προσωρινά στην κορυφή
Ο Βινίσιους και ο Μπαπέ «μίλησαν» απέναντι τη Βιγιαρεάλ οδηγώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης σε άνετη εντός έδρας νίκη, με 3-1, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της LaLiga. H «βασίλισσα» άφησε πίσω την ήττα από την Ατλέτικο και βρίσκονται στο +2 από την Μπαρτσελόνα που έχει αγώνα λιγότερο και στο +5 από την αποψινή αντίπαλό της, το «κίτρινο υποβρύχιο».
Ο Βινίσιους άνοιξε το σκορ στο 47΄ για να κάνει ο ίδιος το 2-0 των «μερένγκες» από το σημείο του πέναλτι στο 69΄, ενώ ο Μπαπέ στο 81΄ πέτυχε το 3ο γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης.
Η Βιγιαρεάλ είχε μειώσει με τον Μικαουτάτζε στο 73ο λεπτό, ενώ τέσσερα λεπτά μετά (στο 77΄) οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Σαντιάγκο Μοουρίνιο.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της La Liga:
Οσασούνα-Χετάφε 2-1 (45+3΄ Μπρετόνες, 90΄ Κατένα - 23΄ Μαγιοράλ)
Οβιέδο-Λεβάντε 0-2 (30΄ Άλβαρεθ, 72΄ Εγιόνγκ)
Τζιρόνα-Βαλένθια 2-1 (18΄ Βάνατ, 63΄ Αρνάου - 57΄ Ντιέγκο Λόπεθ)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μαγιόρκα 2-1 (9΄πεν. Ινιάκι Γουίλιαμς, 82΄ Ρέγκο - 77΄ Σαμού Κόστα)
Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 3-1 (47΄ & 69΄ πεν. Βινίσους, 81΄ Μπαπέ - 73΄ Μικαουτάτζε)
Αλαβές-Ελτσε 05/10
Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα 05/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 21 -8αγ.
Μπαρτσελόνα 19
Βιγιαρεάλ 16 -8αγ.
Έλτσε 13
Αθλέτικ Μπιλμπάο 13 -8αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 12
Μπέτις 12
Εσπανιόλ 12
Χετάφε 11 -8αγ.
Σεβίλλη 10
Οσασούνα 10 -8αγ.
Λεβάντε 8 -8αγ.
Αλαβές 8
Βαλένθια 8 -8αγ.
Οβιέδο 6 -8αγ.
Τζιρόνα 6 -8αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 5
Θέλτα 5
Ρεάλ Σοσιεδάδ 5
Μαγιόρκα 5 -8αγ.
