Ο Βόλος 5-2 την ΑΕΛ στη Λάρισα - Τριάρα του ΟΦΗ στον Άρη - Πρώτη νίκη για τον Πανσερραϊκό - Βαθμολογία - Δείτε τα γκολ
Ανέβηκε στην 5η θέση ο Βόλος, έμεινε χωρίς νίκη η ΑΕΛ - Πρώτη ήττα στην περίοδο Χιμένεθ στον Άρη
Με τρία παιχνίδια που μας χάρισαν 13 γκολ άνοιξε το Σάββατο η 6η ημέρα της Stoiximan Super League 1.
Ο Βόλος κέρδισε 5-2 την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα, ο γηπεδούχος στην Τρίπολη ΟΦΗ έδωσε ένα σκληρό μάθημα στον Άρη αφού τον νίκησε με 3-0 και ο Πανσερραϊκός έσπασε το... ρόδι αφού επικράτησε 2-1 του Αστέρα Τρίπολης.
Η 6η ημέρα ολοκληρώνεται την Κυριακή όπου στο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο και η Κηφισιά φιλοξενεί την ΑΕΚ στο Περιστέρι.
ΟΦΗ-Άρης 3-0
Μπορεί ο ΟΦΗ να ... ξενιτεύτηκε ξανά λόγω των προβλημάτων στο Παγκρήτιο του Ηρακλείου αλλά θα επιστρέψει με το τρίποντο στην Κρήτη.
Η ομάδα του Ράσταβατς επικράτησε 3-0 του Άρη στο ουδέτερο της Τρίπολης και πέτυχε τη 2η νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα. Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ στο 18' με τον Σαλσέδο και έγραψε το 2-0 με τον Νέιρα στο 61'.
Ο Άρης δεν μπόρεσε να φτιάξει σημαντικές φάσεις και δέχτηκε και 3ο γκολ στο 30' από τον Αποστολάκη. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του στον καιρό του Χιμένεθ.
Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-1
Άργησε αλλά έστω και στην 6η αγωνιστική έφτασε στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα ο Πανσερραϊκός. Η ομάδα της Μακεδονίας επικράτησε 2-1 του Αστέρα και ξεκόλλησε από τον... πάτο της βαθμολογίας.
Εκεί όμως έμεινε η ομάδα της Αρκαδίας που έχει μόλις 2 βαθμούς και αγνοεί για 6 αγώνες τη νίκη.
Ο Πανσερραϊκός προηγήθηκε στο 21' με τον Ντε Μάρκο και ο Γκονζάλες ισοφάρισε σε 1-1 στο 57'. Το γκολ της νίκης για τους Σερραίους πέτυχε στο 88' ο Μάρας.
ΑΕΛ Novibet - Βόλος 2-5
Ο αποτελεσματικός και φορμαρισμένος Βόλος πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλίας αφού κέρδισε 5-2 την ΑΕΛ στη Λάρισα.
Ο Βόλος προηγήθηκε 0-1 με τον Κομπά στο 3', η ΑΕΛ ισοφάρισε με πέναλτι του Ατανάσοφ (22') αλλά οι φιλοξενούμενοι πήραν και πάλι κεφάλι στο σκορ στο 25' με τον Χουάνπι.
Η Λάρισα ισοφάρισε εκ νέου (2-2) με τον Γκαράτε στο 51' αλλά δέχτηκε τρία αναπάντητα γκολ στη συνέχεια. Από τον Λάμπρου στο 55', από τον Χουάνπι στο 75' και από τον Τζόκα στο 87'.
Αυτή είναι η 3η νίκη για τον Βόλο ενώ η ΑΕΛ δεν έχει γευτεί ακόμα τη χαρά της.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (6η)
Σάββατο 4/10
ΟΦΗ-Άρης 3-0
Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-1
ΑΕΛ Novibet - Βόλος 2-5
Κυριακή 5/10
18:00 Κηφισιά - ΑΕΚ
18:00 Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
20:30 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
21:30 Παναθηναϊκός-Ατρόμητος
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 6 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 13
2. ΑΕΚ 13
3. ΠΑΟΚ 11
4. Άρης 10
5. Βόλος 9
6. Λεβαδειακός 7
7. Κηφισιά 7
8. ΟΦΗ 6
9. Ατρόμητος 5
10. Πανσερραϊκός 5
11. Παναθηναϊκός 5
12. ΑΕΛ Novibet 4
13. Παναιτωλικός 4
14. Αστέρας Τρίπολης 2
*Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Ατρόμητος, ΟΦΗ έχουν 5 αγώνες.
*Ο Παναθηναϊκός έχει 4.
