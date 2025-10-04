Ο Βόλος 5-2 την ΑΕΛ στη Λάρισα - Τριάρα του ΟΦΗ στον Άρη - Πρώτη νίκη για τον Πανσερραϊκό - Βαθμολογία - Δείτε τα γκολ

Ο Πανσερραϊκός προηγήθηκε στο 21' με τον Ντε Μάρκο και ο Γκονζάλες ισοφάρισε σε 1-1 στο 57'. Το γκολ της νίκης για τους Σερραίους πέτυχε στο 88' ο Μάρας.Ο αποτελεσματικός και φορμαρισμένος Βόλος πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλίας αφού κέρδισε 5-2 την ΑΕΛ στη Λάρισα.Ο Βόλος προηγήθηκε 0-1 με τον Κομπά στο 3', η ΑΕΛ ισοφάρισε με πέναλτι του Ατανάσοφ (22') αλλά οι φιλοξενούμενοι πήραν και πάλι κεφάλι στο σκορ στο 25' με τον Χουάνπι.Η Λάρισα ισοφάρισε εκ νέου (2-2) με τον Γκαράτε στο 51' αλλά δέχτηκε τρία αναπάντητα γκολ στη συνέχεια. Από τον Λάμπρου στο 55', από τον Χουάνπι στο 75' και από τον Τζόκα στο 87'.Αυτή είναι η 3η νίκη για τον Βόλο ενώ η ΑΕΛ δεν έχει γευτεί ακόμα τη χαρά της.ΟΦΗ-Άρης 3-0Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-1ΑΕΛ Novibet - Βόλος 2-518:00 Κηφισιά - ΑΕΚ18:00 Λεβαδειακός - Παναιτωλικός20:30 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός21:30 Παναθηναϊκός-Ατρόμητος1. Ολυμπιακός 132. ΑΕΚ 133. ΠΑΟΚ 114. Άρης 105. Βόλος 96. Λεβαδειακός 77. Κηφισιά 78. ΟΦΗ 69. Ατρόμητος 510. Πανσερραϊκός 511. Παναθηναϊκός 512. ΑΕΛ Novibet 413. Παναιτωλικός 414. Αστέρας Τρίπολης 2*Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Ατρόμητος, ΟΦΗ έχουν 5 αγώνες.*Ο Παναθηναϊκός έχει 4.