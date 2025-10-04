Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό χωρίς Πέλκα και Τσάλοφ
SPORTS
Super League 1 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό χωρίς Πέλκα και Τσάλοφ

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ δεν έχει ξεπεράσει τη θλάση που τον ταλαιπωρεί εδώ και 15 ημέρες, ενώ ο Ρώσος υπέστη κάκωση στο ισχίο

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό χωρίς Πέλκα και Τσάλοφ
5 ΣΧΟΛΙΑ
Με δύο απουσίες θα παραταχθεί αύριο το βράδυ (5/10, 20:30) ο ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστικής της Super League 1.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πέραν της δεδομένης απουσίας του Δημήτρη Πέλκα (θλάση) αναγκάστηκε να αφήσει εκτός αποστολής και τον Φέντορ Τσάλοφ καθώς ο Ρώσος φορ στο ημίωρο που έπαιξε κόντρα στην Θέλτα αποκόμισε κάκωση στο ισχίο.

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές θα είναι στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού χωρίς ωστόσο ο ΠΑΟΚ να ανακοινώσει ποια θα είναι η αποστολή του αγώνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σπεύδουν όλοι στο Κάιρο, στο μεγάλο παζάρι για τη Γάζα - Πίεση από ΗΠΑ περιμένει το Ισραήλ, στο πλευρό της Χαμάς οι σκληροπυρηνικοί

Δραματικό τέλος για κηπουρό σε βόθρο: Δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή στους ιδιοκτήτες βίλας στο Ρίο

Διαγραφές για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά ο Δούκας - Η απάντηση της εταιρείας του «πράσινου» πολιτευτή
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης