Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό χωρίς Πέλκα και Τσάλοφ
Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ δεν έχει ξεπεράσει τη θλάση που τον ταλαιπωρεί εδώ και 15 ημέρες, ενώ ο Ρώσος υπέστη κάκωση στο ισχίο
Με δύο απουσίες θα παραταχθεί αύριο το βράδυ (5/10, 20:30) ο ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστικής της Super League 1.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πέραν της δεδομένης απουσίας του Δημήτρη Πέλκα (θλάση) αναγκάστηκε να αφήσει εκτός αποστολής και τον Φέντορ Τσάλοφ καθώς ο Ρώσος φορ στο ημίωρο που έπαιξε κόντρα στην Θέλτα αποκόμισε κάκωση στο ισχίο.
Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές θα είναι στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού χωρίς ωστόσο ο ΠΑΟΚ να ανακοινώσει ποια θα είναι η αποστολή του αγώνα.
