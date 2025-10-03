Μεντιλίμπαρ για ΠΑΟΚ: Στα περισσότερα ματς είμαστε νικητές, αλλά αυτό δε σημαίνει πως θα κερδίσουμε με ευκολία

το ματς με την Άρσεναλ, για το ντέρμπι της Τούμπας αλλά και για τη Μπαρτσελόνα.





Για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό την Κυριακή (20:30) στην Τούμπα σε ένα ματς κομβικό και για τις δύο ομάδες.Ο ΠΑΟΚ αγνοεί τη νίκη για πέντε παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη και ψάχνει την ταυτότητά του ενώ ο Ολυμπιακός θέλει νίκη για να παραμείνει αήττητος και στην κορυφή στη Super League.Ο προπονητής του, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ , μίλησε για το ματς με την Άρσεναλ, για το ντέρμπι της Τούμπας αλλά και για τη Μπαρτσελόνα.





Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Τις τελευταίες ημέρες έγινε πολλή κουβέντα για το ακριβό ρόστερ της Άρσεναλ, που ξεπερνά το 1 δις ευρώ. Ο Ολυμπιακός απάντησε με τον τρόπο του στην ερώτηση αν παίζουν ποδόσφαιρο μόνο τα χρήματα;

«Σίγουρα και τα χρήματα έχουν τη σημασία τους γιατί μας κέρδισαν. Στο ποδόσφαιρο ωστόσο σε μεγάλο βαθμό εξισορροπούνται αυτές οι διαφορές. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές, οικονομικές, ποιοτικές, αλλά μέσα στο γήπεδο παίζουν 11 εναντίον 11. Ωστόσο χάσαμε!».

Έρχονται τρία εκτός έδρας ματς. Από αυτή τη σειρά τεσσάρων ματς ο Ολυμπιακός θέλει να βγει καλύτερος και πιο “σκληρός”;

«Δε σκεφτόμαστε τόσο μακριά. Δεν σκεφτόμαστε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά μόνο το επόμενο παιχνίδι. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε παιχνίδι για να γίνουμε πιο δυνατοί και ειδικά εκείνα μακριά απ’ το σπίτι μας. Όπως έχουμε αποδείξει πως είμαστε δυνατοί στην έδρα μας, θέλουμε να αποδείξουμε πως και εκτός έδρας, μπορούμε να το κάνουμε».

Στο ποδόσφαιρο λένε πως οι προπονητές παίζουν σκάκι μεταξύ τους. Η αγαπημένη του παρτίδα στην Stoiximan Super League είναι με αντίπαλο τον κύριο Λουτσέσκου;

«Απ’ την πρώτη στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα έχω πει πως η ομάδα που μου αρέσει περισσότερο σε ό,τι αφορά τον τρόπο παιχνιδιού είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν το λέω για κάποια πρόσωπα, αλλά συνολικά για τη νοοτροπία και το στυλ παιχνιδιού τους. Στα περισσότερα ματς είμαστε νικητές, αλλά αυτό δε σημαίνει πως θα κερδίσουμε με ευκολία. Σίγουρα όμως θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι».

Πόσες αλλαγές θα κάνει; Πως είναι οι «μπαταρίες» της ομάδας;

«Σίγουρα θα υπάρχει κόπωση και στις δύο ομάδες. Ίσως στον ΠΑΟΚ λίγο περισσότερη, καθώς έχουν στη διάθεση τους μια μέρα λιγότερη για να κάνουν αποθεραπεία, να ξεκουραστούν και να προετοιμαστούν. Για εμάς οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες, αλλά η προπόνηση που θα είναι σημαντική για τις αλλαγές που πιθανότατα θα χρειαστούν θα είναι εκείνη του Σαββάτου».

Ήταν ποτέ σημαντικό στο μυαλό του το… Μονζουίκ ή Καμπ Νου;

Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας για να σκεφτούμε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε τον ΠΑΟΚ, τη διακοπή των εθνικών ομάδων και ακόμα ένα παιχνίδι. Θα υπάρχουν αλλαγές ως τότε, θα έχουν γίνει πολλά πράγματα, οπότε είναι το τελευταίο που σκεφτόμαστε».



