«Τρελάθηκε» με αναφορά Ισπανού δημοσιογράφου στους γίγαντες της Ρεάλ ο Μπαρτζώκας - Πέρσι τους κερδίσαμε στα 5 από τα 6 παιχνίδια, απάντησε - Βίντεο
Ο Ισπανός ρώτησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα για τα κλειδιά του παιχνιδιού του Ολυμπιακού κόντρα σε γίγαντες του μπάσκετ, όπως η Ρεάλ, και πήρε την απάντησή του
Ο Ολυμπιακός αν και είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ηττήθηκε από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.
Μετά τον αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε σε ερωτήσεις Ελλήνων και Ισπανών δημοσιογράφων και ένας από τους τελευταίους τον εκνεύρισε.
Ο Ισπανός δημοσιογράφος ρώτησε: «ποια είναι τα κλειδιά σε τέτοια ματς απέναντι σε Ευρωπαίους γίγαντες, όπως η Ρεάλ» με τον Έλληνα προπονητή να απαντά: «Δεν καταλαβαίνω ακριβώς την ερώτηση. Τι εννοείται όταν λέτε ‘γίγαντας’ (σσ. για τη Ρεάλ Μαδρίτης). Παίζουμε πέντε εναντίον πέντε. Πέρυσι κερδίσαμε τους ‘ Ευρωπαίους γίγαντες’ στα πέντε από τα έξι παιχνίδια που παίξαμε.
Έχει να κάνει με τη δουλειά που κάνουμε στο παρκέ, έχει να κάνει με την ποιότητα των παικτών, με το πόσο μένουν ενωμένοι. Δεν παίζουμε απέναντι σε γίγαντες. Παίζουμε απέναντι σε ομάδες. Σεβόμαστε κάθε ομάδα στην Ευρώπη. Κάθε ομάδα είναι πραγματικά δυνατή. Φυσικά η Ρεάλ είναι μια σπουδαία ομάδα, με έναν εξαιρετικό προπονητή και πολύ ταλαντούχους παίκτες. Όμως, δεν καταλαβαίνω ακριβώς την ερώτηση».
🔴🎥 ❜❜𝝙𝝚𝝢 𝝟𝝖𝝩𝝖𝝠𝝖𝝗𝝖𝝞𝝢𝝮 𝝖𝝟𝝦𝝞𝝗𝝮𝝨 𝝩𝝜𝝢 𝝚𝝦𝝮𝝩𝝜𝝨𝝜❜❜ Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ερωτήθηκε για το ποιο είναι το κλειδί όταν ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει ''ευρωπαίους γίγαντες όπως η Ρεάλ'', με τον Έλληνα προπονητή να απαντάει θυμίζοντας το περσινό ρεκόρ κόντρα στους Μαδριλένους.♬ πρωτότυπος ήχος - eurohoops_greece
