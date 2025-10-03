Παναθηναϊκός: Ξανά εκτός προπόνησης ο Ντέσερς, αμφίβολος για τον αγώνα με τον Ατρόμητο
Αμφίβολη είναι η παρουσία του Σίριλ Ντέσερς στο επόμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, αφού δεν συμμετείχε ούτε στη σημερινή προπόνηση

Την επομένη της σκληρής ήττας που γνώρισε ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις ενόψει του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super league.

Ο Χρήστος Κόντης είδε τον Σίριλ Ντέσερς να μην συμμετέχει ούτε στο σημερινό πρόγραμμα της ομάδας, πράγμα που καθιστά δύσκολα τη συμμετοχή του στον Κυριακάτικο αγώνα με τον Ατρόμητο (05/10-21:30) στην Λεωφόρο, που υπενθυμίζουμε πως θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών μετά την τιμωρία της ΔΕΑΒ.

Εκτός προπόνησης ήταν για μία ακόμη μέρα και ο Φακούντο Πελίστρι. Και οι δύο ποδοσφαιριστές έκαναν θεραπεία και ατομικό.

Στο σημερινό πρόγραμμα, όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του χθεσινού αγώνα έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, άσκηση πρέσινγκ και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.
