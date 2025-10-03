Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/10): Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα και την ευρωπαϊκή δράση
Μεγάλα ματς έχει το σημερινό πρόγραμμα στην Euroleague και σημαντικές αναμετρήσεις στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Δράση για την Euroleague και παιχνίδια από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα περιλαμβάνουν οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/10).
Το μεγάλο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ΟΑΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στις 21:15 σε μία αναμέτρηση που υπόσχεται συγκινήσεις.
Υπάρχουν ακόμη έξι αναμετρήσεις της Euroleague, ενώ στο πρόγραμμα υπάρχουν επίσης και παιχνίδια από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
09:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Δοκιμές)
09:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Δοκιμές)
10:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο
11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
13:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Τόφας Turkish Basketball Super League
19:30 Novasports Extra 3 Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Πάντερμπορν Bundesliga 2
19:30 Novasports Extra 2 Φορτούνα Ντίσελντορφ – Νυρεμβέργη Bundesliga 2
