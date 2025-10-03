Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/10): Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα και την ευρωπαϊκή δράση
Αθλητικές μεταδόσεις Παναθηναϊκός Euroleague

Μεγάλα ματς έχει το σημερινό πρόγραμμα στην Euroleague και σημαντικές αναμετρήσεις στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Δράση για την Euroleague και παιχνίδια από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα περιλαμβάνουν οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/10).

Το μεγάλο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ΟΑΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στις 21:15 σε μία αναμέτρηση που υπόσχεται συγκινήσεις.

Υπάρχουν ακόμη έξι αναμετρήσεις της Euroleague, ενώ στο πρόγραμμα υπάρχουν επίσης και παιχνίδια από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Δοκιμές)

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Δοκιμές)

10:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο

11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

13:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Τόφας Turkish Basketball Super League

19:30 Novasports Extra 3 Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Πάντερμπορν Bundesliga 2

19:30 Novasports Extra 2 Φορτούνα Ντίσελντορφ – Νυρεμβέργη Bundesliga 2

20:00 Novasports 4HD Zαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε Euroleague

20:30 Novasports Start Μονακό – Ντουμπάι Euroleague

20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:00 Novasports 2HD Βιλερμπάν – Μπασκόνια Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 Novasports 6HD Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ – Κολωνία Bundesliga

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Σασουόλο Serie A

22:00 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Φούλαμ Premier League

22:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Χετάφε La Liga EA Sports

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Μπέρμιγχαμ EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 5 HD Κάζα Πία – Εστορίλ Liga Portugal

22:30 Novasports 4HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί Euroleague

