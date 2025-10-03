ΠΑΟΚ: Το μήνυμα συσπείρωσης της Γκοντσάρεβα μετά την ήττα από τη Θέλτα
Η CEO του ΠΑΟΚ έστειλε μήνυμα συσπείρωσης μετά το 3-1 στην Ισπανία
Συνεχίζονται τα αρνητικά αποτελέσματα για τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προηγήθηκε στην έδρα της Θέλτα, όμως εν τέλει έχασε στο Βίγκο με 3-1 και έφτασε τα πέντε διαδοχικά ματς δίχως νίκη.
Η CEO του κλαμπ, Μαρία Γκοντσάρεβα, με story της στο Instagram έστειλε μήνυμα συσπείρωσης ενόψει της συνέχεια.
«Δύσκολο, αλλά πρόσωπο με πρόσωπο και ώμο με ώμο. Συνεχίζουμε ως ένα», ανέφερε στην ανάρτηση της.
Πηγή: gazzetta.gr
