ΠΑΟΚ: Το μήνυμα συσπείρωσης της Γκοντσάρεβα μετά την ήττα από τη Θέλτα
SPORTS
ΠΑΟΚ Θέλτα

ΠΑΟΚ: Το μήνυμα συσπείρωσης της Γκοντσάρεβα μετά την ήττα από τη Θέλτα

Η CEO του ΠΑΟΚ έστειλε μήνυμα συσπείρωσης μετά το 3-1 στην Ισπανία

ΠΑΟΚ: Το μήνυμα συσπείρωσης της Γκοντσάρεβα μετά την ήττα από τη Θέλτα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Συνεχίζονται τα αρνητικά αποτελέσματα για τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προηγήθηκε στην έδρα της Θέλτα, όμως εν τέλει έχασε στο Βίγκο με 3-1 και έφτασε τα πέντε διαδοχικά ματς δίχως νίκη.

Η CEO του κλαμπ, Μαρία Γκοντσάρεβα, με story της στο Instagram έστειλε μήνυμα συσπείρωσης ενόψει της συνέχεια.

«Δύσκολο, αλλά πρόσωπο με πρόσωπο και ώμο με ώμο. Συνεχίζουμε ως ένα», ανέφερε στην ανάρτηση της.

ΠΑΟΚ: Το μήνυμα συσπείρωσης της Γκοντσάρεβα μετά την ήττα από τη Θέλτα


Πηγή: gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ποιοι δεν πληρώνουν την εφορία: Πάνω από 4 εκατ. με χρέη, αλλά μόνο 3,8% σε ρύθμιση - Οι ΙΚΕ «φουσκώνουν» τα φέσια

Πρώην σύντροφος της Μαρίας Νιώτη ο 17χρονος που τη σκότωσε στο Νιού Τζέρσεϊ - Έλεγε «ειλικρινή συλλυπητήρια» σε βίντεο μια ημέρα πριν συλληφθεί

43χρονη σκότωσε με 21 μαχαιριές τον bodybuilder σύζυγό της στη Βραζιλία - Είχε ανοίξει τρύπες στους τοίχους για να τον παρακολουθεί
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης