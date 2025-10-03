Double date στην Αθήνα για Αρίνα Σαμπαλένα και Νόβακ Τζόκοβιτς - Δείτε φωτογραφίες
Double date στην Αθήνα για Αρίνα Σαμπαλένα και Νόβακ Τζόκοβιτς - Δείτε φωτογραφίες

Ονειρεμένο double date, έγραψε στο Instagram η τενίστρια από τη Λευκορωσία

Βασίλης Παπανικολάου
Κοινός τόπος έχει γίνει πλέον η Αθήνα για την Αρίνα Σαμπαλένκα και τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Μετά την κοινή προπόνηση στο Τατόϊ Club που έκαναν οι δύο σταρ του τένις, με αφορμή και την εγκατάσταση του «Νόλε» στην Αθήνα, Σαμπαλένκα και Τζόκοβιτς βγήκαν διπλό ραντεβού στην πρωτεύουσα.

Τα σχετικά καρέ ανέβασε στο Instagram η τενίστρια από τη Λευκορωσία γράφοντας στη λεζάντα: Ονειρεμένο double date.

Εκτός από τα δύο καρέ των ζευγαριών, η Σαμπαλένκα συμπεριέλαβε στις φωτογραφίες και μια με τον Έλληνα σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη


