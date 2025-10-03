Euroleague: Έμεινε από δυνάμεις στη Μαδρίτη ο Ολυμπιακός, νίκες για Παρτιζάν και Μπάγερν - Δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Πρώτη νίκη για την Παρτιζάν, 80-78 την Αρμάνι

O Ολυμπιακός έχασε τη διάρκεια του στην επίθεση στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, όταν περιορίστηκε στους 8 πόντους και υπέστη την πρώτη ήττα του στην εφετινή Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τη Ρεάλ να σημειώνει την ανατροπή στη Μαδρίτη και με το τελικό 89-77, να ισορροπεί το ρεκόρ της, στη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, σε 1-1.Η επιθετική δυστοκία του Ολυμπιακού στην 4η περίοδο, διάστημα στο οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε επιμέρους σκορ 25-8, είχε ως αποτέλεσμα τη νίκη με 89-77 της «βασίλισσας» που ζητούσε διακαώς «εκδίκηση» από τους «ερυθρόλευκους» για τον αποκλεισμό της από το φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι, στα play offs. Η ομάδα του Πειραιά είχε 7/8 τρίποντα στην 1η περίοδο (τα 4/5 από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ) για να τελειώσει το ματς με... 8/27!Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 20 πόντους και 4/5 τρίποντα (τους 16 στην 1η περίοδο), ενώ έκανε και 3 κλεψίματα. Ο Σάσα Βεζένκοφ έμεινε στους 13 πόντους (είχε και 9 ριμπάουντ) μέχρι το 30ό λεπτό και έμεινε άποντος στην 4η περίοδο. Ο Φουρνιέ είχε 14 πόντους και 5 ασίστ, αλλά δεν ήταν σε καλή βραδιά, αφού πήρε αρκετές άστοχες προσπάθειες στο τέλος. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πέτυχε 10 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ.Ο Μάριο Χεζόνια με 18 πόντους έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά στον Ολυμπιακό, 13 πόντους και 6 ασίστ πρόσφερε στη Ρεάλ Μαδρίτης που πανηγύρισε την πρώτη νίκη ο Γκάμπριελ Ντεκ, ενώ 9 πόντους και 8 ασίστ ήταν η συγκομιδή του Φακούντο Καμπάτσο. Με 9 πόντους ολοκλήρωσε τον αγώνα και ο Φελίθ.Χωρίς τους τραυματίες Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός. Χωρίς τον τραυματία Τεό Μαλεντόν παρατάχθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης.Τα δεκάλεπτα: 19-29, 47-53, 64-69, 89-77Ένα εξάλεπτο υψηλής απόδοσης σε άμυνα και επίθεση ήταν αρκετό για την Παρτιζάν, προκειμένου να πανηγυρίσει στο Βελιγράδι την πρώτη εφετινή νίκη της στη Euroleague. Η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς επικράτησε με 80-78 της Αρμάνι Μιλάνο, για την 2η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ισορροπώντας το ρεκόρ της σε 1-1, όσο είναι και της ιταλικής ομάδας.