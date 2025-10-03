Euroleague: Έμεινε από δυνάμεις στη Μαδρίτη ο Ολυμπιακός, νίκες για Παρτιζάν και Μπάγερν - Δείτε βίντεο
Euroleague: Έμεινε από δυνάμεις στη Μαδρίτη ο Ολυμπιακός, νίκες για Παρτιζάν και Μπάγερν - Δείτε βίντεο
Οι ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν με 89-77 από τη Ρεάλ Μαδρίτης - Πρώτη νίκη για την Παρτιζάν, 80-78 την Αρμάνι - «Σεφτέ» στις νίκες για την Μπάγερν, 97-88 τον Ερυθρό Αστέρα
O Ολυμπιακός έχασε τη διάρκεια του στην επίθεση στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, όταν περιορίστηκε στους 8 πόντους και υπέστη την πρώτη ήττα του στην εφετινή Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τη Ρεάλ να σημειώνει την ανατροπή στη Μαδρίτη και με το τελικό 89-77, να ισορροπεί το ρεκόρ της, στη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, σε 1-1.
Η επιθετική δυστοκία του Ολυμπιακού στην 4η περίοδο, διάστημα στο οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε επιμέρους σκορ 25-8, είχε ως αποτέλεσμα τη νίκη με 89-77 της «βασίλισσας» που ζητούσε διακαώς «εκδίκηση» από τους «ερυθρόλευκους» για τον αποκλεισμό της από το φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι, στα play offs. Η ομάδα του Πειραιά είχε 7/8 τρίποντα στην 1η περίοδο (τα 4/5 από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ) για να τελειώσει το ματς με... 8/27!
Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 20 πόντους και 4/5 τρίποντα (τους 16 στην 1η περίοδο), ενώ έκανε και 3 κλεψίματα. Ο Σάσα Βεζένκοφ έμεινε στους 13 πόντους (είχε και 9 ριμπάουντ) μέχρι το 30ό λεπτό και έμεινε άποντος στην 4η περίοδο. Ο Φουρνιέ είχε 14 πόντους και 5 ασίστ, αλλά δεν ήταν σε καλή βραδιά, αφού πήρε αρκετές άστοχες προσπάθειες στο τέλος. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πέτυχε 10 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ.
Ο Μάριο Χεζόνια με 18 πόντους έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά στον Ολυμπιακό, 13 πόντους και 6 ασίστ πρόσφερε στη Ρεάλ Μαδρίτης που πανηγύρισε την πρώτη νίκη ο Γκάμπριελ Ντεκ, ενώ 9 πόντους και 8 ασίστ ήταν η συγκομιδή του Φακούντο Καμπάτσο. Με 9 πόντους ολοκλήρωσε τον αγώνα και ο Φελίθ.
Χωρίς τους τραυματίες Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός. Χωρίς τον τραυματία Τεό Μαλεντόν παρατάχθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης.
Τα δεκάλεπτα: 19-29, 47-53, 64-69, 89-77
Ένα εξάλεπτο υψηλής απόδοσης σε άμυνα και επίθεση ήταν αρκετό για την Παρτιζάν, προκειμένου να πανηγυρίσει στο Βελιγράδι την πρώτη εφετινή νίκη της στη Euroleague. Η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς επικράτησε με 80-78 της Αρμάνι Μιλάνο, για την 2η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ισορροπώντας το ρεκόρ της σε 1-1, όσο είναι και της ιταλικής ομάδας.
Η επιθετική δυστοκία του Ολυμπιακού στην 4η περίοδο, διάστημα στο οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε επιμέρους σκορ 25-8, είχε ως αποτέλεσμα τη νίκη με 89-77 της «βασίλισσας» που ζητούσε διακαώς «εκδίκηση» από τους «ερυθρόλευκους» για τον αποκλεισμό της από το φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι, στα play offs. Η ομάδα του Πειραιά είχε 7/8 τρίποντα στην 1η περίοδο (τα 4/5 από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ) για να τελειώσει το ματς με... 8/27!
Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 20 πόντους και 4/5 τρίποντα (τους 16 στην 1η περίοδο), ενώ έκανε και 3 κλεψίματα. Ο Σάσα Βεζένκοφ έμεινε στους 13 πόντους (είχε και 9 ριμπάουντ) μέχρι το 30ό λεπτό και έμεινε άποντος στην 4η περίοδο. Ο Φουρνιέ είχε 14 πόντους και 5 ασίστ, αλλά δεν ήταν σε καλή βραδιά, αφού πήρε αρκετές άστοχες προσπάθειες στο τέλος. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πέτυχε 10 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ.
Ο Μάριο Χεζόνια με 18 πόντους έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά στον Ολυμπιακό, 13 πόντους και 6 ασίστ πρόσφερε στη Ρεάλ Μαδρίτης που πανηγύρισε την πρώτη νίκη ο Γκάμπριελ Ντεκ, ενώ 9 πόντους και 8 ασίστ ήταν η συγκομιδή του Φακούντο Καμπάτσο. Με 9 πόντους ολοκλήρωσε τον αγώνα και ο Φελίθ.
Χωρίς τους τραυματίες Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός. Χωρίς τον τραυματία Τεό Μαλεντόν παρατάχθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης.
Τα δεκάλεπτα: 19-29, 47-53, 64-69, 89-77
Πρώτη νίκη για την Παρτιζάν, 80-78 την Αρμάνι
Ένα εξάλεπτο υψηλής απόδοσης σε άμυνα και επίθεση ήταν αρκετό για την Παρτιζάν, προκειμένου να πανηγυρίσει στο Βελιγράδι την πρώτη εφετινή νίκη της στη Euroleague. Η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς επικράτησε με 80-78 της Αρμάνι Μιλάνο, για την 2η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ισορροπώντας το ρεκόρ της σε 1-1, όσο είναι και της ιταλικής ομάδας.
Η αναμέτρηση κρίθηκε στο διάστημα 16΄ με 22΄, όταν από το 30-28 που έγραψε ο φωτεινός πίνακας οι Σέρβοι βρήκαν ρυθμό από τα 6,75 και με την άμυνα σε πρώτο λόγο απάντησαν με επιμέρους σκορ 23-5, διαμορφώνοντας το μη αναστρέψιμο 53-33!
Κορυφαίος των νικητών ο Στέρλινγκ Μπράουν με 20 πόντους, ενώ από την Αρμάνι Μιλάνο πάλεψε ο Σέιβον Σιλντς με 21.
Τα δεκάλεπτα: 21-19, 45-33, 69-62, 80-78
Η Μπάγερν έκαμψε την αντίσταση του Ερυθρού Αστέρα στο Μόναχο, για την 2η αγωνιστική της Euroleague, καταγράφοντας την πρώτη εφετινή νίκη της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και υποχρεώνοντας τους «χτυπημένους» από τραυματισμούς Σέρβους στη δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.
Οι Βαυαροί επικράτησαν με 97-88 της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου, εξαργυρώνοντας τη συνέπεια στην επίθεση και την άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου, όταν κράτησαν τους φιλοξενούμενους κάτω από τους 20 πόντους τόσο στην τρίτη, όσο και στην τέταρτη περίοδο.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Αντρέας Ομπστ με 31 πόντους και 9/16 τρίποντα, ενώ από τον Ερυθρό Αστέρα πάλεψε ο Τζόρνταν Νουόρα με 27 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 24-28, 50-55, 77-71, 97-88
2/10
Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας 97-88
Παρτιζάν - Αρμάνι Μιλάνο 80-78
Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 89-77
3/10
Ζαλγκίρις Κάουνας - Φενερμπαχτσέ
Αναντολού Εφές - Χαποέλ Τελ Αβίβ
Μονακό - Ντουμπάι
Βιλερμπάν - Μπασκόνια
Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-0
Παναθηναϊκός 1-0
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-0
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-0
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-0
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 1-0
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-0
Βαλένθια (Ισπανία) 1-0
Ολυμπιακός 1-1
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-1
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-1
Παρτιζάν (Σερβία) 1-1
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-1
Μπασκόνια (Ισπανία) 0-1
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 0-1
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-1
Μονακό (Μονακό) 0-1
Παρί (Γαλλία) 0-1
Βιλερμπάν (Γαλλία) 0-1
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-2
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Κορυφαίος των νικητών ο Στέρλινγκ Μπράουν με 20 πόντους, ενώ από την Αρμάνι Μιλάνο πάλεψε ο Σέιβον Σιλντς με 21.
Τα δεκάλεπτα: 21-19, 45-33, 69-62, 80-78
«Σεφτέ» στις νίκες για την Μπάγερν, 97-88 τον Ερυθρό Αστέρα
Η Μπάγερν έκαμψε την αντίσταση του Ερυθρού Αστέρα στο Μόναχο, για την 2η αγωνιστική της Euroleague, καταγράφοντας την πρώτη εφετινή νίκη της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και υποχρεώνοντας τους «χτυπημένους» από τραυματισμούς Σέρβους στη δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.
Οι Βαυαροί επικράτησαν με 97-88 της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου, εξαργυρώνοντας τη συνέπεια στην επίθεση και την άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου, όταν κράτησαν τους φιλοξενούμενους κάτω από τους 20 πόντους τόσο στην τρίτη, όσο και στην τέταρτη περίοδο.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Αντρέας Ομπστ με 31 πόντους και 9/16 τρίποντα, ενώ από τον Ερυθρό Αστέρα πάλεψε ο Τζόρνταν Νουόρα με 27 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 24-28, 50-55, 77-71, 97-88
Στη 2η αγωνιστική της σεζόν 2025-26 στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2-3/10/2025)
2/10
Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας 97-88
Παρτιζάν - Αρμάνι Μιλάνο 80-78
Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 89-77
3/10
Ζαλγκίρις Κάουνας - Φενερμπαχτσέ
Αναντολού Εφές - Χαποέλ Τελ Αβίβ
Μονακό - Ντουμπάι
Βιλερμπάν - Μπασκόνια
Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-0
Παναθηναϊκός 1-0
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-0
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-0
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-0
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 1-0
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-0
Βαλένθια (Ισπανία) 1-0
Ολυμπιακός 1-1
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-1
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-1
Παρτιζάν (Σερβία) 1-1
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-1
Μπασκόνια (Ισπανία) 0-1
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 0-1
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-1
Μονακό (Μονακό) 0-1
Παρί (Γαλλία) 0-1
Βιλερμπάν (Γαλλία) 0-1
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-2
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα