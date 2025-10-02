Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Αταμάν: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι κόντρα στη Μπαρτσελόνα
Αταμάν: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι κόντρα στη Μπαρτσελόνα
Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο της συμμετοχής του Τσέντι Όσμαν, ενώ μίλησε και πάλι για τη δουλειά που χρειάζεται να γίνει προκειμένου να ενσωματωθούν οι νέοι παίκτες
Η πρώτη διαβολοβδομάδα της Euroleague ολοκληρώνεται για τον Παναθηναϊκό μ' ένα δεύτερο εντός έδρας ματς καθώς αύριο (Παρασκευή, 3/10, 21:15) υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα θέλοντας να κάνει το 2χ2.
Μοναδικό ερωτηματικό για τους πράσινους είναι η παρουσία του Τσέντι Όσμαν, αν και όπως αποκάλυψε ο προπονητής του Παναθηναϊκού ο Τούρκος φόργουορντ προπονήθηκε κανονικά και ανέβασε σημαντικά τις πιθανότητες του.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:
Για την αυριανή αναμέτρηση με την Μπάρτσα: «Έρχονται από μία μεγάλη ήττα, αλλά έχουν πολύ καλό ρόστερ και πολύ έμπειρους παίκτες. Σε ατμόσφαιρες σαν του ΟΑΚΑ, τόσο έμπειροι παίκτες έρχονται με πολύ ισχυρή νοοτροπία.
Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι και να έχουμε τη σωστή νοοτροπία. Πάντα τα παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα είναι δύσκολα. Θυμάμαι ότι πέρυσι νικήσαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο και θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι».
Για το αν θα παίξει ο Όσμαν: «Ο Τζέντι Όσμαν έκανε μια προπόνηση και αύριο το πρωί θα δούμε πώς θα είναι η κατάστασή του και θα αποφασίσουμε μετά την αυριανή προπόνηση».
Για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού: «Φυσικά πρέπει να δουλέψουμε μαζί και να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον και να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε ορισμένες αμυντικές καταστάσεις και να έχουμε καλύτερο timing.
Επιθετικά έχουμε κάποιους παίκτες που παίζουν μερικά χρόνια μαζί και γνωρίζουν πώς να το κάνουν αυτό. Είναι η τρίτη χρονιά για κάποιους και είναι πιο άνετο για αυτούς. Έχουμε όμως και μερικούς νέους παίκτες στην ομάδα και πρέπει να προσαρμόσουν το παιχνίδι τους στην ομάδα, αλλά και η ομάδα να προσαρμοστεί στο δικό τους παιχνίδι».
