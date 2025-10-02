Αταμάν: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι κόντρα στη Μπαρτσελόνα

Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο της συμμετοχής του Τσέντι Όσμαν, ενώ μίλησε και πάλι για τη δουλειά που χρειάζεται να γίνει προκειμένου να ενσωματωθούν οι νέοι παίκτες