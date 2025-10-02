Αταμάν: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι κόντρα στη Μπαρτσελόνα
SPORTS
Euroleague Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα Εργκίν Αταμάν

Αταμάν: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι κόντρα στη Μπαρτσελόνα

Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο της συμμετοχής του Τσέντι Όσμαν, ενώ μίλησε και πάλι για τη δουλειά που χρειάζεται να γίνει προκειμένου να ενσωματωθούν οι νέοι παίκτες

Αταμάν: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι κόντρα στη Μπαρτσελόνα
Η πρώτη διαβολοβδομάδα της Euroleague ολοκληρώνεται για τον Παναθηναϊκό μ' ένα δεύτερο εντός έδρας ματς καθώς αύριο (Παρασκευή, 3/10, 21:15) υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα θέλοντας να κάνει το 2χ2.

Μοναδικό ερωτηματικό για τους πράσινους είναι η παρουσία του Τσέντι Όσμαν, αν και όπως αποκάλυψε ο προπονητής του Παναθηναϊκού ο Τούρκος φόργουορντ προπονήθηκε κανονικά και ανέβασε σημαντικά τις πιθανότητες του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

Για την αυριανή αναμέτρηση  με την Μπάρτσα: «Έρχονται από μία μεγάλη ήττα, αλλά έχουν πολύ καλό ρόστερ και πολύ έμπειρους παίκτες. Σε ατμόσφαιρες σαν του ΟΑΚΑ, τόσο έμπειροι παίκτες έρχονται με πολύ ισχυρή νοοτροπία.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι και να έχουμε τη σωστή νοοτροπία. Πάντα τα παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα είναι δύσκολα. Θυμάμαι ότι πέρυσι νικήσαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο και θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι».

Για το αν θα παίξει ο Όσμαν: «Ο Τζέντι Όσμαν έκανε μια προπόνηση και αύριο το πρωί θα δούμε πώς θα είναι η κατάστασή του και θα αποφασίσουμε μετά την αυριανή προπόνηση».

Για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού: «Φυσικά πρέπει να δουλέψουμε μαζί και να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον και να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε ορισμένες αμυντικές καταστάσεις και να έχουμε καλύτερο timing.

Επιθετικά έχουμε κάποιους παίκτες που παίζουν μερικά χρόνια μαζί και γνωρίζουν πώς να το κάνουν αυτό. Είναι η τρίτη χρονιά για κάποιους και είναι πιο άνετο για αυτούς. Έχουμε όμως και μερικούς νέους παίκτες στην ομάδα και πρέπει να προσαρμόσουν το παιχνίδι τους στην ομάδα, αλλά και η ομάδα να προσαρμοστεί στο δικό τους παιχνίδι».

Ειδήσεις σήμερα:

Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν άλλα 18 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα

Η καταγγελία που «ξήλωσε» το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ - Τι είπε στο τηλέφωνο ο άγνωστος

Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή - Η ιστορία του χαρισματικού performer

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης