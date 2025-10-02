Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Euroleague: Με στόχο το «2Χ2» ο Ολυμπιακός απόψε στην Μαδρίτη απέναντι στην Ρεάλ
Euroleague: Με στόχο το «2Χ2» ο Ολυμπιακός απόψε στην Μαδρίτη απέναντι στην Ρεάλ
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού δεν υπολογίζει στους Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς οι οποίοι έμειναν στην Αθήνα
Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει... άριστα στις ταυρομαχίες και να «κλείσει» την πρώτη «διαβολοβδομάδα» επί ισπανικού εδάφους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν με το δεξί στη φετινή Euroleague κερδίζοντας την Μπασκόνια στην «Fernando Buesa Arena» της Βιτόρια με 102-96 και πλέον στοχεύουν στο 2/2 απέναντι στη Ρεάλ. Άλλωστε οι τελευταίες αναμνήσεις από τη Μαδρίτη είναι άκρως ικανοποιητικές για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα καθώς ο Ολυμπιακός είχε αποκλείσει τη Ρεάλ στην ισπανική πρωτεύουσα προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Euroleague.
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού δεν υπολογίζει στους Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς οι οποίοι έμειναν στην Αθήνα, αλλά ούτε και στον Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος ναι μεν ακολούθησε την αποστολή στην Ισπανία αλλά δεν θα πάρει ακόμα χρόνο συμμετοχή όπως είπε και ο ίδιος ο Μπαρτζώκας την παραμονή του αγώνα.
Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 21:45 και το ματς θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Novasports Prime.
Φενέρμπαχτσε 1-0
Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0
Ντουμπάι BC 1-0
Αρμάνι Μιλάνο 1-0
Παναθηναϊκός 1-0
Αναντολού Εφές 1-0
Ολυμπιακός 1-0
Βίρτους 1-0
Ζάλγκιρις 1-0
Βαλένθια 1-0
Βιλερμπάν 0-1
Μονακό 0-1
Μπασκόνια 0-1
Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
Mακάμπι 0-1
Μπάγερν 0-1
Ερυθρός Αστέρας 0-1
Παρτίζαν 0-1
Μπαρτσελόνα 0-1
Παρί 0-1
Πέμπτη 2/10
21:30 Παρτίζαν-Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Μπάγερν-Ερυθρός Αστέρας
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός
Παρασκευή 3/10
20:00 Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε
20:30 Μονακό-Ντουμπάι BC
20:30 Αναντολού Εφές-Χάποελ
21:00 Βιλερμπάν-Μπασκόνια
21:15 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα
21:30 Βαλένθια-Βίρτους
22:30 Μακάμπι-Παρί
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Τι δείχνει η εφαρμογή TaxCalc - Νέα δεδομένα για τους ελεύθερους επαγγελματίες
Επόμενη αγωνιστική Euroleague (2η)
