Euroleague Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού δεν υπολογίζει στους Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς οι οποίοι έμειναν στην Αθήνα

Euroleague: Με στόχο το «2Χ2» ο Ολυμπιακός απόψε στην Μαδρίτη απέναντι στην Ρεάλ
Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει... άριστα στις ταυρομαχίες και να «κλείσει» την πρώτη «διαβολοβδομάδα» επί ισπανικού εδάφους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν με το δεξί στη φετινή Euroleague κερδίζοντας την Μπασκόνια στην «Fernando Buesa Arena» της Βιτόρια με 102-96 και πλέον στοχεύουν στο 2/2 απέναντι στη Ρεάλ. Άλλωστε οι τελευταίες αναμνήσεις από τη Μαδρίτη είναι άκρως ικανοποιητικές για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα καθώς ο Ολυμπιακός είχε αποκλείσει τη Ρεάλ στην ισπανική πρωτεύουσα προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Euroleague.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού δεν υπολογίζει στους Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς οι οποίοι έμειναν στην Αθήνα, αλλά ούτε και στον Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος ναι μεν ακολούθησε την αποστολή στην Ισπανία αλλά δεν θα πάρει ακόμα χρόνο συμμετοχή όπως είπε και ο ίδιος ο Μπαρτζώκας την παραμονή του αγώνα.

Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 21:45 και το ματς θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Novasports Prime.


Η κατάταξη στην Euroleague

Φενέρμπαχτσε 1-0
Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0
Ντουμπάι BC 1-0
Αρμάνι Μιλάνο 1-0
Παναθηναϊκός 1-0
Αναντολού Εφές 1-0
Ολυμπιακός 1-0
Βίρτους 1-0
Ζάλγκιρις 1-0
Βαλένθια 1-0
Βιλερμπάν 0-1
Μονακό 0-1
Μπασκόνια 0-1
Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
Mακάμπι 0-1
Μπάγερν 0-1
Ερυθρός Αστέρας 0-1
Παρτίζαν 0-1
Μπαρτσελόνα 0-1
Παρί 0-1


Επόμενη αγωνιστική Euroleague (2η)

Πέμπτη 2/10

21:30 Παρτίζαν-Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Μπάγερν-Ερυθρός Αστέρας
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός

Παρασκευή 3/10

20:00 Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε
20:30 Μονακό-Ντουμπάι BC
20:30 Αναντολού Εφές-Χάποελ
21:00 Βιλερμπάν-Μπασκόνια
21:15 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα
21:30 Βαλένθια-Βίρτους
22:30 Μακάμπι-Παρί

