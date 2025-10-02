Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Europa League: Ο ΠΑΟΚ απόψε στην έδρα της Θέλτα για να της χαλάσει το «πάρτι»
Europa League: Ο ΠΑΟΚ απόψε στην έδρα της Θέλτα για να της χαλάσει το «πάρτι»
Στις 22:00 η αναμέτρηση της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου που έρχεται από τέσσερα σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα
Ο ΠΑΟΚθέλει να χαλάσει το πάρτι που ετοιμάζουν στο Βίγκο για την επιστροφή της Θέλτα στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Απόψε (22:00, CS4) οι Θεσσαλονικείς αντιμετωπίζουν τους Ισπανούς για την δεύτερη αγωνιστική του Europa League και χρειάζονται θετικά αποτελέσματα παρά την δύσκολη συγκυρία.
O ΠΑΟΚ, βρίσκεται στο Βίγκο κουβαλώντας το δικό του φορτίο: τέσσερα σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα, η ήττα-σοκ στο κύπελλο από τον Λεβαδειακό και τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Ο «Δικέφαλος» νίκησε για τελευταία φορά στις 15 Σεπτεμβρίου, τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο (2-1).
Η Ισπανία, βέβαια, δεν υπήρξε ποτέ φιλόξενη γη για τους «ασπρόμαυρους». Στις επτά προηγούμενες επισκέψεις μετρούν πέντε ήττες και μόλις δύο «λευκές» ισοπαλίες: το μακρινό 0-0 με τη Σεβίλλη το μακρινό 1990 και το 0-0 με τη Γρανάδα στις μέρες του κορονοϊού.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με μια τελευταία προπόνηση στο «Balaídos». Ο Ρουμάνος τεχνικός επεξεργάζεται αρκετά σενάρια, με πιθανή την επιστροφή σε τριάδα μέσων: Οζντόεφ και Μπιάνκο πιο πίσω, με τον Καμαρά μπροστά τους. Αν προχωρήσει σε αυτή την εκδοχή, τότε μένει εκτός ο Μεϊτέ, ενώ και άλλοι βασικοί (Ζίβκοβιτς, Μπάμπα, Κένι, Κεντζιόρα, Γιακουμάκης) δεν θεωρούνται δεδομένοι.
Τα ισπανικά ΜΜΕ δεν χαρίζονται. Η La Voz de Galicia έγραψε τις προηγούμενες ημέρες για «ναυάγιο στο γήπεδο και στην τακτική», ενώ ο ίδιος ο Χιράλδεθ παραδέχεται: «Δύο πολύ κακά παιχνίδια, η ευθύνη είναι δική μου». Η πίεση είναι αφόρητη: μια νίκη με τον ΠΑΟΚ στο Balaídos δεν είναι απλά τρεις βαθμοί∙ είναι ζήτημα ιστορικής επιβίωσης.
Κι όμως, η Θέλτα παραμένει επικίνδυνη. Ο Άσπας μπορεί να κουβαλά την κούραση των χρόνων, αλλά η στόφα του ηγέτη δεν χάνεται. Ο Μινγκέθα, στα 26 του, κοστίζει 20 εκατομμύρια και φέρνει ποιότητα στην άμυνα, συνδέοντας την εμπειρία της Μπαρτσελόνα με τη φρεσκάδα της Γαλικίας. Γύρω τους, ένα μείγμα ταλέντου και απελπισίας ψάχνει την ισορροπία.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας
Η τελευταία νίκη της Θέλτα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν στις 13 Απριλίου 2017, όταν επικράτησε 3-2 της Γκενκ στο Βίγο, με σκόρερ τους Σίστο, Γκουιντέτι και Ίαγο Άσπας – τον μοναδικό «επιζώντα» του τελευταίου ευρωπαϊκού ρόστερ.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας
O ΠΑΟΚ, βρίσκεται στο Βίγκο κουβαλώντας το δικό του φορτίο: τέσσερα σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα, η ήττα-σοκ στο κύπελλο από τον Λεβαδειακό και τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Ο «Δικέφαλος» νίκησε για τελευταία φορά στις 15 Σεπτεμβρίου, τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο (2-1).
Η Ισπανία, βέβαια, δεν υπήρξε ποτέ φιλόξενη γη για τους «ασπρόμαυρους». Στις επτά προηγούμενες επισκέψεις μετρούν πέντε ήττες και μόλις δύο «λευκές» ισοπαλίες: το μακρινό 0-0 με τη Σεβίλλη το μακρινό 1990 και το 0-0 με τη Γρανάδα στις μέρες του κορονοϊού.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με μια τελευταία προπόνηση στο «Balaídos». Ο Ρουμάνος τεχνικός επεξεργάζεται αρκετά σενάρια, με πιθανή την επιστροφή σε τριάδα μέσων: Οζντόεφ και Μπιάνκο πιο πίσω, με τον Καμαρά μπροστά τους. Αν προχωρήσει σε αυτή την εκδοχή, τότε μένει εκτός ο Μεϊτέ, ενώ και άλλοι βασικοί (Ζίβκοβιτς, Μπάμπα, Κένι, Κεντζιόρα, Γιακουμάκης) δεν θεωρούνται δεδομένοι.
Τα ισπανικά ΜΜΕ δεν χαρίζονται. Η La Voz de Galicia έγραψε τις προηγούμενες ημέρες για «ναυάγιο στο γήπεδο και στην τακτική», ενώ ο ίδιος ο Χιράλδεθ παραδέχεται: «Δύο πολύ κακά παιχνίδια, η ευθύνη είναι δική μου». Η πίεση είναι αφόρητη: μια νίκη με τον ΠΑΟΚ στο Balaídos δεν είναι απλά τρεις βαθμοί∙ είναι ζήτημα ιστορικής επιβίωσης.
Υπό πίεση η Θέλτα
Κι όμως, η Θέλτα παραμένει επικίνδυνη. Ο Άσπας μπορεί να κουβαλά την κούραση των χρόνων, αλλά η στόφα του ηγέτη δεν χάνεται. Ο Μινγκέθα, στα 26 του, κοστίζει 20 εκατομμύρια και φέρνει ποιότητα στην άμυνα, συνδέοντας την εμπειρία της Μπαρτσελόνα με τη φρεσκάδα της Γαλικίας. Γύρω τους, ένα μείγμα ταλέντου και απελπισίας ψάχνει την ισορροπία.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας
Η τελευταία νίκη της Θέλτα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν στις 13 Απριλίου 2017, όταν επικράτησε 3-2 της Γκενκ στο Βίγο, με σκόρερ τους Σίστο, Γκουιντέτι και Ίαγο Άσπας – τον μοναδικό «επιζώντα» του τελευταίου ευρωπαϊκού ρόστερ.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα