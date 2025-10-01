Ξύλο και καρεκλιές ανάμεσα στους οπαδούς της Νάπολι και της Σπόρτινγκ στην πόλη της Ιταλίας πριν τον αγώνα του Champions League - Βίντεο
Νάπολι Σπόρτινγκ Λισαβόνας Champions League Επεισόδια

Πορτογάλοι και Ιταλοί έπαιξαν ανενόχλητοι ξύλο με την αστυνομία να είναι απούσα από τα στενά και τις πλατείες της Νάπολης

Το Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας… ξεκίνησε από πολύ νωρίς στους δρόμους της ιταλικής πόλης.

Αρκετές ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League ανάμεσα στις δύο ομάδες στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», υπήρξαν τεράστιες συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών.

Καρέκλες να εκσφενδονίζονται, μάχες σώμα με σώμα, γκλοπ, μπαστούνια και… ό,τι έβρισκε μπροστά του κάθε οπαδός της Νάπολι και της Σπόρτινγκ για πολεμοφόδιο να χρησιμοποιείται.

Με την αστυνομία να είναι άφαντη και οι οδομαχίες να συνεχίζονται για μπόλικη ώρα στα στενά της πόλης. 


