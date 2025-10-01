Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Ξύλο και καρεκλιές ανάμεσα στους οπαδούς της Νάπολι και της Σπόρτινγκ στην πόλη της Ιταλίας πριν τον αγώνα του Champions League - Βίντεο
Πορτογάλοι και Ιταλοί έπαιξαν ανενόχλητοι ξύλο με την αστυνομία να είναι απούσα από τα στενά και τις πλατείες της Νάπολης
Το Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας… ξεκίνησε από πολύ νωρίς στους δρόμους της ιταλικής πόλης.
Με την αστυνομία να είναι άφαντη και οι οδομαχίες να συνεχίζονται για μπόλικη ώρα στα στενά της πόλης.
01.10.2025, Sporting🇵🇹 hooligans holding their ground in Napoli🇮🇹, click here for video: https://t.co/Gb2KH9CZHv— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 1, 2025
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/OXKDRr0Cao
01.10.2025, Streetfight Napoli🇮🇹 vs Sporting🇵🇹, win Sporting, click here for video: https://t.co/Gb2KH9CZHv— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 1, 2025
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/uDFwseCgGG
Napoli and Sporting fans clashing in Naples today…— The Away Fans (@theawayfans) October 1, 2025
😨😨 pic.twitter.com/knc4N25FCH
