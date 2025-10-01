Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Ολυμπιακός: Με την γκρι φανέλα κόντρα στην Άρσεναλ στο Λονδίνο - Φωτογραφία
Ολυμπιακός: Με την γκρι φανέλα κόντρα στην Άρσεναλ στο Λονδίνο - Φωτογραφία
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 22:00 στην 2η αγωνιστική της League Phase την Άρσεναλ στο Emirates
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το μεγάλο παιχνίδι του Champions League με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.
Οι ερυθρόλευκοι παίζουν στην έδρα της φορμαρισμένης Άρσεναλ η οποία ενισχύθηκε τρομερά το καλοκαίρι και βάζει δυνατή υποψηφιότητα για την κατάκτηση της Premier League.
Ο Ολυμπιακός μετράει 3 σερί νίκες στο Λονδίνο απέναντι στην ομάδα του Αρτέτα ενώ τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει στην Αγγλία την Άστον Βίλα και την Μπέρνλι.
Στο σπουδαίο παιχνίδι που θα αρχίσει στις 22:00 στο Emirates ο Ολυμπιακός θα φορέσει την γκρι φανέλα του ενώ τα τρία διπλά κόντρα στους «Κανονιέρηδες» τα είχε κάνει με την μπλε!
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια - Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του, «δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός
Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το «πήραμε τον π@@» για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν - Δείτε το βίντεο έξω από τον Λευκό Οίκο
Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε την οικογένεια - Συνελήφθη ο γιος του
Οι ερυθρόλευκοι παίζουν στην έδρα της φορμαρισμένης Άρσεναλ η οποία ενισχύθηκε τρομερά το καλοκαίρι και βάζει δυνατή υποψηφιότητα για την κατάκτηση της Premier League.
Ο Ολυμπιακός μετράει 3 σερί νίκες στο Λονδίνο απέναντι στην ομάδα του Αρτέτα ενώ τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει στην Αγγλία την Άστον Βίλα και την Μπέρνλι.
Στο σπουδαίο παιχνίδι που θα αρχίσει στις 22:00 στο Emirates ο Ολυμπιακός θα φορέσει την γκρι φανέλα του ενώ τα τρία διπλά κόντρα στους «Κανονιέρηδες» τα είχε κάνει με την μπλε!
View this post on Instagram
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια - Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του, «δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός
Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το «πήραμε τον π@@» για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν - Δείτε το βίντεο έξω από τον Λευκό Οίκο
Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε την οικογένεια - Συνελήφθη ο γιος του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα