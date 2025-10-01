Ολυμπιακός: Με την γκρι φανέλα κόντρα στην Άρσεναλ στο Λονδίνο - Φωτογραφία
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 22:00 στην 2η αγωνιστική της League Phase την Άρσεναλ στο Emirates 

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το μεγάλο παιχνίδι του Champions League με την Άρσεναλ στο Λονδίνο. 

Οι ερυθρόλευκοι παίζουν στην έδρα της φορμαρισμένης Άρσεναλ η οποία ενισχύθηκε τρομερά το καλοκαίρι και βάζει δυνατή υποψηφιότητα για την κατάκτηση της Premier League. 

Ο Ολυμπιακός μετράει 3 σερί νίκες στο Λονδίνο απέναντι στην ομάδα του Αρτέτα ενώ τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει στην Αγγλία την Άστον Βίλα και την Μπέρνλι. 

Στο σπουδαίο παιχνίδι που θα αρχίσει στις 22:00 στο Emirates ο Ολυμπιακός θα φορέσει την γκρι φανέλα του ενώ τα τρία διπλά κόντρα στους «Κανονιέρηδες» τα είχε κάνει με την μπλε! 



