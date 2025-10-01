Basket League: Sold out το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ
SPORTS
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League

Basket League: Sold out το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ

Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου

Basket League: Sold out το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ
Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν στο μπάσκετ. 

Πρόκειται για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός της Stoiximan Basket League που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στο ΣΕΦ με τους ερυθρόλευκους ν' ανακοινώνουν sold out το πρωί της Τετάρτης. 


Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της Stoiximan GBL, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:00, εξαντλήθηκαν!

Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο μας για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του».



