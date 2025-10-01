Μπαρτζώκας για το Ρεάλ - Ολυμπιακός: Απαιτητικό παιχνίδι, θέλουμε τη νίκη - Βίντεο

Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα στην EuroLeague απέναντι στη Μπασκόνια, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, αναφέρθηκε στα σημεία που ξεχώρισαν, αλλά και στα στοιχεία που χρήζουν βελτίωσης ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης (02/10, 21:45).

«Δεν μπορούμε να κρατάμε μόνο ό,τι μας συμφέρει. Η διαδικασία βελτίωσης μιας ομάδας περνάει μέσα από προπονήσεις, αγώνες, ανάλυση βίντεο και, πολλές φορές, μέσα από ήττες. Η πρεμιέρα ήταν σημαντική για εμάς. Είχαμε καλή εκτέλεση, σκοράραμε πάνω από 100 πόντους με ποσοστό μόλις 20% στα τρίποντα, αρκετά από τα οποία ήταν ελεύθερα, από πολύ καλούς σουτέρ. Το γεγονός ότι πήραμε 27 ριμπάουντ, τομέας στον οποίο δίνουμε φέτος ιδιαίτερη έμφαση, ήταν καθοριστικό για τη νίκη. Παρά το υψηλό τέμπο του παιχνιδιού, δείξαμε υπομονή στην επίθεση και βρήκαμε τις σωστές επιλογές. Από την άλλη, δεν αμυνθήκαμε καλά στο αμυντικό τρανζίσιον. Έπρεπε να είμαστε πιο γρήγοροι και πιο αποφασιστικοί, ειδικά στη διαχείριση των φάουλ. Αυτά τα σημεία αναλύθηκαν στο σημερινό βίντεο και στόχος μας είναι να δείξουμε βελτίωση όπου υστερήσαμε και σταθερότητα στα καλά μας στοιχεία».

Για το επικείμενο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, σημείωσε: «Το προηγούμενο αποτέλεσμα επηρεάζει πάντα το επόμενο, θετικά ή αρνητικά. Ξέρουμε τις δυνατότητές μας, αλλά και το ποια είναι η Ρεάλ. Είναι μια έμπειρη ομάδα, με πολύ ταλέντο, που τώρα διαμορφώνει νέα αγωνιστική φιλοσοφία μετά την αποχώρηση του κόουτς Μάτεο. Ίσως χρειαστεί λίγο χρόνο για να φτάσουν στο επίπεδο που θέλουν, αλλά παραμένουν εξαιρετικά ποιοτικοί και ξέρουν να κερδίζουν. Εννοείται ότι περιμένουμε ένα πολύ απαιτητικό ματς και θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι για να διεκδικήσουμε τη νίκη».

Αναφορικά με την πιθανότητα να αγωνιστεί ο Φρανκ Νιλικίνα: «Υπάρχουν αρχές που ακολουθούμε ως ομάδα. Ο τρόπος που παίζουμε απαιτεί μια βάση προπονήσεων για κάθε νέο παίκτη. Ο Φρανκ έχει δείξει τρομερή προσαρμογή, το τί ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Ωστόσο, προτεραιότητα είναι να ενταχθεί πρώτα στον αγωνιστικό ρυθμό της ομάδας – θα αγωνιστεί την Κυριακή με τον Μαρούσι και ακολούθως με το Ντουμπάι.»

Όσον αφορά στον Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Είχα πει πριν ξεκινήσει η σεζόν ότι δεν πρέπει να υποτιμάμε τους παίκτες που ήδη υπάρχουν στο ρόστερ. Σας είχα πει ότι Τάιλερ φέτος είναι διαφορετικός. Είναι υγιής, έκλεισε καλά τη σεζόν πέρυσι, είχε εξαιρετική παρουσία με την Εθνική, και δουλεύει ασταμάτητα. Κάνει έξτρα προπονήσεις, ακόμα και την Κυριακή που γυρίσαμε πολύ αργά από την Ρόδο -που είχε βγει MVP του τουρνουά- και παρά το ρεπό πήγε για σουτ. Αυτό δείχνει το κίνητρό του να παίξει καλά φέτος, κι εγώ δεν έχω παρά να το επιβραβεύσω αυτό. Σε αυτό, θέλω να προσθέσω και τον Γουόκαπ. Πέρυσι, όσο έπαιζε, έκανε το 50% της προπόνσηης. Ο Ολυμπιακός μπορεί να υπολογίζει και σε αυτούς τους παίκτες που είναι ήδη στην ομάδα και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικοί».

Από την πλευρά του, ο Τάισον Γουόρντ, που έκανε ευρωπαϊκό ντεμπούτο με τα «ερυθρόλευκα», ανέφερε: «Μια νίκη είναι πάντα μια νίκη. Είναι σίγουρα ένας εξαιρετικός τρόπος για να ξεκινήσουμε τη σεζόν. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε στη συνέχεια, αλλά σε αυτό το επίπεδο πρέπει να παίρνεις ό,τι μπορείς», δήλωσε αρχικά, σχολιάζοντας τη συνολική εικόνα του αγώνα.

Ερωτηθείς για την πίεση της πρώτης του φετινής συμμετοχής: «Ναι, είχα ένα μικρό άγχος πριν την έναρξη. Μόλις όμως μπήκε το πρώτο μου σουτ, όλα τα υπόλοιπα ήρθαν φυσικά. Από εκεί και πέρα, απλώς ένιωθα το παιχνίδι και προσπαθούσα να βελτιώνομαι κάθε λεπτό που περνούσε».

Σχετικά με τη δική του εμφάνιση και τη συνεισφορά του: «Προσπάθησα να μείνω στα βασικά μου και να ξεκινήσω από την άμυνα, εκεί είναι η βάση μου. Ακόμα μαθαίνω και προσαρμόζομαι, αλλά όταν παίζω με στόχο και συγκέντρωση, νιώθω ότι αποδίδω καλύτερα. Αν μείνω πιστός σε αυτό, τα υπόλοιπα θα έρθουν».







