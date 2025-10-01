Μπαρτζώκας: «Μας ρίξανε στην παγίδα τους αλλά στο τέλος ευτυχώς ήμασταν αλάνθαστοι»
Όσα δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Μπασκόνια

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την ιδανική πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague μέσα στη Βιτόρια, παρά τα λάθη και το άγχος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αισθάνομαι υπέροχα. Θεωρούσα αυτό το παιχνίδι ως ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

Το είπα και πριν το ματς στους παίκτες, για κάθε ομάδα αυτήν τη στιγμή, είναι έκπληξη και το πώς παίζουμε, αλλά και το πώς θα παίξουν οι αντίπαλοι, είναι πολύ νωρίς.

Πρέπει να βρούμε τρόπο να κερδίζουμε τα παιχνίδια και να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση.

Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εδώ, αλλά στο τέλος της ημέρας το κλειδί για εμάς ήταν ότι στο τέλος δεν κάναμε κανένα λάθος.

Δώσαμε στα προηγούμενα δεκάλεπτα την ευκαιρία στην Μπασκόνια να τρέξει στο τρανζίσιον, στο παιχνίδι, δηλαδή, που της αρέσει να κάνει.

Είμαστε χαρούμενοι και ας προχωρήσουμε. Δεν ήταν στα σχέδιά μας να πάμε στους 100 πόντους το παιχνίδι, αυτό ήθελε η Μπασκόνια, πέσαμε στην παγίδα τους, μετά το παιχνίδι έπρεπε να είμαστε πιο υπομονετικοί και να μην βιαζόμαστε».

