Αταμάν: «Έχουμε πολύ καλούς παίκτες στην επίθεση, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι»
SPORTS
Εργκίν Αταμάν Παναθηναϊκός Μπάγερν Μονάχου Euroleague

Όσα δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός μετά τη νίκη στην πρεμιέρα της Euroleague απέναντι στη Μπάγερν

Ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου τόνισε το ατομικό ταλέντο που έχουν οι παίκτες στην επίθεση και υπογράμμισε πως δεν είναι ακόμα έτοιμη η ομάδα του.

Αναλυτικά τα όσα είπε μετά τον αγώνα:

«Δεν παίξαμε καλά στην άμυνα. Έχουμε τρομερούς ατομικά παίκτες στην επίθεση. Δεν είμαστε έτοιμοι, όλοι μαζί έχουμε κάνει μόνο τρεις προπονήσεις. Θα προσαρμοστούμε σε αυτά τα ματς.

Έχουμε χρόνο, είναι μεγάλη σεζόν. Είναι σημαντικό που ξεκινάμε με νίκη εντός έδρας. Τρομερή η ατμόσφαιρα».

