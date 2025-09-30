Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Γιαννακόπουλος για την πρεμιέρα της Euroleague: «Προσγειωμένοι, ετοιμοπόλεμοι, προσηλωμένοι, μα πάνω από όλα ενωμένοι»
Γιαννακόπουλος για την πρεμιέρα της Euroleague: «Προσγειωμένοι, ετοιμοπόλεμοι, προσηλωμένοι, μα πάνω από όλα ενωμένοι»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το μήνυμά του με αφορμή την έναρξη της νέας σεζόν για τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague
Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στη φετινή EuroLeague απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15), με στόχο να ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν 2025/26 μπροστά στον κόσμο του.
Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τους Βαυαρούς στο Telekom Center Athens, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θέλησε να μεταφέρει τις σκέψεις του για τη νέα χρονιά.
Μέσα από τα social media, κοινοποίησε το εξώφυλλο παλαιότερης συνέντευξής του μαζί με τον Παύλο Γιαννακόπουλο στην εφημερίδα «Live Sport», όπου δεσπόζει η φράση: «Θα τον κάνει οκτάστερο».
Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ο Παναθηναϊκός να παραμείνει προσγειωμένος και, πάνω απ’ όλα, ενωμένος.
Αναλυτικά τα όσα έγραψε:
«Στην ίδια ψυχική κατάσταση όπως το τέλος Σεπτ 2023... Για να δούμε.
Προσγειωμένοι, ετοιμοπόλεμοι, προσηλωμένοι… μα πάνω από όλα ενωμένοι.
Καλή σεζόν.
Υ.Γ. Πάντα μία δεκαετία μπροστά έβλεπε».
Ειδήσεις σήμερα:
Νερό για έναν χρόνο στην Αθήνα αν δεν βρέξει τον χειμώνα - Έρευνα για τη λειψυδρία
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τους Βαυαρούς στο Telekom Center Athens, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θέλησε να μεταφέρει τις σκέψεις του για τη νέα χρονιά.
Μέσα από τα social media, κοινοποίησε το εξώφυλλο παλαιότερης συνέντευξής του μαζί με τον Παύλο Γιαννακόπουλο στην εφημερίδα «Live Sport», όπου δεσπόζει η φράση: «Θα τον κάνει οκτάστερο».
Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ο Παναθηναϊκός να παραμείνει προσγειωμένος και, πάνω απ’ όλα, ενωμένος.
Αναλυτικά τα όσα έγραψε:
«Στην ίδια ψυχική κατάσταση όπως το τέλος Σεπτ 2023... Για να δούμε.
Προσγειωμένοι, ετοιμοπόλεμοι, προσηλωμένοι… μα πάνω από όλα ενωμένοι.
Καλή σεζόν.
Υ.Γ. Πάντα μία δεκαετία μπροστά έβλεπε».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
Νερό για έναν χρόνο στην Αθήνα αν δεν βρέξει τον χειμώνα - Έρευνα για τη λειψυδρία
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα