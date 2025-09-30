Γιαννακόπουλος για την πρεμιέρα της Euroleague: «Προσγειωμένοι, ετοιμοπόλεμοι, προσηλωμένοι, μα πάνω από όλα ενωμένοι»
SPORTS
Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος Euroleague Μπάγερν Μονάχου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το μήνυμά του με αφορμή την έναρξη της νέας σεζόν για τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στη φετινή EuroLeague απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15), με στόχο να ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν 2025/26 μπροστά στον κόσμο του.

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τους Βαυαρούς στο Telekom Center Athens, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θέλησε να μεταφέρει τις σκέψεις του για τη νέα χρονιά.

Μέσα από τα social media, κοινοποίησε το εξώφυλλο παλαιότερης συνέντευξής του μαζί με τον Παύλο Γιαννακόπουλο στην εφημερίδα «Live Sport», όπου δεσπόζει η φράση: «Θα τον κάνει οκτάστερο».

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ο Παναθηναϊκός να παραμείνει προσγειωμένος και, πάνω απ’ όλα, ενωμένος.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Στην ίδια ψυχική κατάσταση όπως το τέλος Σεπτ 2023... Για να δούμε.

Προσγειωμένοι, ετοιμοπόλεμοι, προσηλωμένοι… μα πάνω από όλα ενωμένοι.

Καλή σεζόν.

Υ.Γ. Πάντα μία δεκαετία μπροστά έβλεπε».

