Καϊράτ - Ρεάλ Μαδρίτης: Χαμός έξω από το «Almaty Central Stadium», 30.000 οπαδοί θέλουν να μπουν σε γήπεδο 20.000 θέσεων - Βίντεο

Ξεχειλίζει από κόσμο το γήπεδο της Καϊράτ πριν από το ιστορικό ματς με τη Ρεάλ, καθώς 30 χιλιάδες οπαδοί περιμένουν έξω από την είσοδο ενός σταδίου που χωράει 23 χιλιάδες κόσμο