Αντετοκούνμπο: «Φέτος έχουμε μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, πιστεύω στους συμπαίκτες μου και θέλω να κερδίσω δεύτερο πρωτάθλημα»
Ο Greek Freak μπορεί να απουσίασε από τη Media Day των Μπακς λόγω κορωνοϊού, αλλά μέσω βιντεοκλήσης έδωσε το σύνθημα για τη νέα χρονιά που ξεκινά σε λίγες ημέρες
Αν και επιβεβαίωσε ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του υπήρχε η σκέψη πιθανής ανταλλαγής, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει πιστός στο Μιλγουόκι και τους Μπακς και θέλει όσο τίποτα άλλο να κατακτήσει ένα ακόμη πρωτάθλημα με τα «ελάφια».
«Το λέω σε όλη μου την καριέρα και το ίδιο θα πω και τώρα: Θέλω να βρίσκομαι σε μια ομάδα που να μου δίνει την ευκαιρία να κερδίσω πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να θέλεις η σεζόν σου να τελειώνει τον Απρίλιο. Το μπάσκετ είναι για να ανταγωνίζεσαι στο υψηλότερο επίπεδο», είπε ο Γιάννης μέσω βιντεοκλήσης από την Ελλάδα όπου παραμένει καθώς λίγο πριν την αναχώρηση του για τις ΗΠΑ βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό.
Με τους Μπακς τα τελευταία τρία χρόνια να μετρούν ισάριθμους αποκλεισμούς στον πρώτο γύρο των play off του NBA ο Γιάννης μίλησε για τις φήμες που τον ήθελαν να σκέφτεται πιο σοβαρά από ποτέ την αποχώρηση του από το Μιλγουόκι.
«Δεν είναι η πρώτη φορά που το σκέφτομαι. Το ίδιο έλεγα πέρυσι, πριν δύο χρόνια, πριν πέντε χρόνια. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Θέλω να βρίσκομαι ανάμεσα στους καλύτερους, να ανταγωνίζομαι με τους καλύτερους και να κερδίσω ένα ακόμα πρωτάθλημα», είπε χαρακτηριστικά, αλλά αμέσως έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί φέτος: «Αντιμετωπίζω αυτό που έχω μπροστά μου. Πιστεύω στους συμπαίκτες μου και στις κινήσεις που έγιναν. Νομίζω ότι έχουμε μια σπουδαία ομάδα. Μπορεί πολλοί να μην τη θεωρούν σοβαρή, αλλά πιστεύω ότι είμαστε πολύ επικίνδυνη ομάδα. Οι τρεις τελευταίες χρονιές τελείωσαν άδοξα. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι όλη τη σεζόν, να κερδίσουμε παιχνίδια και να μην αποκλειστούμε πάλι στον πρώτο γύρο. Από εκεί και πέρα θα δούμε».
Από πλευράς Μπακς, ο GM Τζον Χορστ και ο βασικός μέτοχος Γουές Έντενς εξέφρασαν εμπιστοσύνη στη δέσμευση του Γιάννη στο Μιλγουόκι. «Μου ξεκαθάρισε ότι είναι απόλυτα αφοσιωμένος στους Μπακς», δήλωσε ο Έντενς και συμπλήρωσε: «Του αρέσει να ζει εδώ, του αρέσει η οικογένειά του να ζει εδώ. Πιστεύει στην ομάδα - προφανώς είχαμε κακή τύχη τα τελευταία χρόνια στα πλέι οφ - αλλά υπάρχουν πολλά θετικά».
Από την πλευρά του ο Χορστ σημείωσε: «Αυτή η ομάδα είναι χτισμένη για να μεγιστοποιεί τον Γιάννη, αλλά ο Γιάννης μπορεί πραγματικά να μεγιστοποιήσει την ομάδα».
