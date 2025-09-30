Αντετοκούνμπο: «Φέτος έχουμε μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, πιστεύω στους συμπαίκτες μου και θέλω να κερδίσω δεύτερο πρωτάθλημα»

Ο Greek Freak μπορεί να απουσίασε από τη Media Day των Μπακς λόγω κορωνοϊού, αλλά μέσω βιντεοκλήσης έδωσε το σύνθημα για τη νέα χρονιά που ξεκινά σε λίγες ημέρες