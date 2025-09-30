Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Παναθηναϊκός-Μπάγερν, Μπασκόνια-Ολυμπιακός και τα ματς του Champions League
Πιο γεμάτο δεν θα μπορούσε να είναι το πρόγραμμα σήμερα ποδόσφαιρο και μπάσκετ σε κορυφαίο επίπεδο

Γεμάτο είναι το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων καθώς ανοίγει αυλαία της Euroleague, ενώ στο Champions League υπάρχουν μεγάλα ματς.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα την Μπάγερν Μονάχου για την Euroleague, ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μπασκόνια στην Ισπανία.

Όσον αφορά στην κορυφαία ποδοσφαιρική διασυλλογική διοργάνωση, η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη αντιμετωπίζει την Αταλάντα στο Μπέργκαμο, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει στην έδρα της Καϊράτ Αλμάτι. Σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της βραδιάς, η Τσέλσι υποδέχεται στο Λονδίνο την Μπενφίκα  του Ζοσέ Μουρίνιο και του Βαγγέλη Παυλίδη.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/9/2025)

09:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γιανίκ Σίνερ – Άλεξ ντε Μινόρ 1ος Ημιτελικός Πεκίνο

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λέρνερ Τιεν- Nτανίλ Μεντβέντεφ 2ος Ημιτελικός Πεκίνο

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Τέιλορ Φριτζ Τόκιο

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι – Μπενφίκα UEFA Youth League

19:00 Novasports 3HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα Euroleague

19:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Παρτίζαν Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League

20:45 Novasports 6HD Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:00 Novasports 5HD Βενέτσια – Άρης Eurocup

21:15 Novasports 4HD Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Ολυμπιακός Euroleague

21:45 Novasports 2HD Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μαρσέιγ – Άγιαξ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ίντερ – Σλάβια Πράγας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πάφος – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γαλατασαράι – Λίβερπουλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – Μπενφίκα UEFA Champions League

