Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Παναθηναϊκός-Μπάγερν, Μπασκόνια-Ολυμπιακός και τα ματς του Champions League
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Παναθηναϊκός-Μπάγερν, Μπασκόνια-Ολυμπιακός και τα ματς του Champions League
Πιο γεμάτο δεν θα μπορούσε να είναι το πρόγραμμα σήμερα ποδόσφαιρο και μπάσκετ σε κορυφαίο επίπεδο
Γεμάτο είναι το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων καθώς ανοίγει αυλαία της Euroleague, ενώ στο Champions League υπάρχουν μεγάλα ματς.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα την Μπάγερν Μονάχου για την Euroleague, ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μπασκόνια στην Ισπανία.
Όσον αφορά στην κορυφαία ποδοσφαιρική διασυλλογική διοργάνωση, η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη αντιμετωπίζει την Αταλάντα στο Μπέργκαμο, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει στην έδρα της Καϊράτ Αλμάτι. Σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της βραδιάς, η Τσέλσι υποδέχεται στο Λονδίνο την Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο και του Βαγγέλη Παυλίδη.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/9/2025)
09:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γιανίκ Σίνερ – Άλεξ ντε Μινόρ 1ος Ημιτελικός Πεκίνο
12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λέρνερ Τιεν- Nτανίλ Μεντβέντεφ 2ος Ημιτελικός Πεκίνο
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Τέιλορ Φριτζ Τόκιο
16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι – Μπενφίκα UEFA Youth League
19:00 Novasports 3HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα Euroleague
19:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Παρτίζαν Euroleague
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα την Μπάγερν Μονάχου για την Euroleague, ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μπασκόνια στην Ισπανία.
Όσον αφορά στην κορυφαία ποδοσφαιρική διασυλλογική διοργάνωση, η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη αντιμετωπίζει την Αταλάντα στο Μπέργκαμο, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει στην έδρα της Καϊράτ Αλμάτι. Σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της βραδιάς, η Τσέλσι υποδέχεται στο Λονδίνο την Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο και του Βαγγέλη Παυλίδη.
