Ολυμπιακός: Αναχώρησε για Λονδίνο ενόψει του ματς με την Άρσεναλ στο Champions League
Ολυμπιακός: Αναχώρησε για Λονδίνο ενόψει του ματς με την Άρσεναλ στο Champions League

Έτοιμος για ακόμη μια σπουδαία «αστεράτη» βραδιά είναι ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» αναχώρησαν το πρωί της Τρίτης (30/9) από το «Ελευθέριος Βενιζέλος», με προορισμό το Λονδίνο, εκεί όπου το βράδυ της Τετάρτης (1/10) στις 22:00 θα φιλοξενηθούν από την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς» για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι ποδοσφαιριστές του γνωρίζουν τις δυσκολίες της αναμέτρησης και τη δυναμική του αντιπάλου, όμως έχοντας κάνει δυο «διπλά» στο συγκεκριμένο γήπεδο τα τελευταία χρόνια, έχουν πίστη για το θετικό αποτέλεσμα.

Ο Βάσκος τεχνικός πήρε μαζί του τόσο τον Ζέλσον Μαρτίνς όσο και τον Σιπιόνι, ενώ εκτός έμεινε ο Ροντινέϊ, με τον Βραζιλιάνο να ενημερώνει μέσω μηνύματός που πως δεν βρίσκεται στο 100%.

Στην ίδια πτήση βρίσκεται και η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού, που θα παίξει με την αντίστοιχη των «κανονιέρηδων» στις 15:00 το μεσημέρι της Τετάρτης.

Δείτε εικόνες:

