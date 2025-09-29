Θετικός στον κορωνοϊό o Γιάννης Αντετοκούνμπο, χάνει τη Media Day των Μπακς
Θετικός στον κορωνοϊό o Γιάννης Αντετοκούνμπο, χάνει τη Media Day των Μπακς

Παραμένει στην Ελλάδα, δεν έχει ακόμα καταφέρει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ

Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται για το ξεκίνημα στη νέα σεζόν του NBA, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα χάσει τη media day της ομάδας. Ο σούπερ σταρ των Μπακς που οδήγησε την Εθνική στο χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket, δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο νόσησε με κορονοϊό και δεν έχει ταξιδέψει ακόμα στο Μιλγουόκι, έτσι δε θα παρευρεθεί στη media day της ομάδας, όπως ενημέρωσε ο GM των Μπακς, Τζον Χορστ.

Ωστόσο υπάρχει ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο να απαντήσει στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου από απόσταση, μέσω Zoom.

