Νίκολιτς: «Ο Μάνταλος είναι θρύλος της ΑΕΚ, δύσκολο το τρίποντο πριν την Ευρώπη» - Βίντεο
Οι δηλώσεις του τεχνικού της ΑΕΚ μετά τη νίκη επί του Βόλου στη Νέα Φιλαδέλφεια και η ειδική αναφορά στον Πέτρο Μάνταλο
Η ΑΕΚ μετά την «γκέλα» με την ΑΕΛ Novibet επέστρεψε στα τρίποντα στη Stoiximan Super League, καθώς επικράτησε του Βόλου στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0 και «έπιασε» εκ νέου τον Ολυμπιακό στην κορυφή.
Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και εκτός από την... αποθέωση στον «400αρη» Πέτρο Μάνταλο στάθηκε στην αξία της νίκης πριν την ευρωπαϊκή πρεμιέρα με την Τσέλιε, στη Σλοβενία.
Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς
«Συγχαρητήρια στον Μάνταλο για τις 400 εμφανίσεις με την ΑΕΚ. Έχει πετύχει κάτι που δεν συνηθίζεται. Είναι πραγματικός θρύλος της ομάδας.
Όσον αφορά το παιχνίδι, είναι δύσκολο να κατακτήσεις τους τρεις πόντους πριν από ένα ευρωπαϊκό ματς και πόσω μάλλον πρεμιέρα.
Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλό, θα έλεγα ότι ήταν καταστροφικό. Αξίζαμε όμως να κερδίσουμε, είχαμε τέσσερις φάσεις κυρίως στο δεύτερο μέρος και ο Βόλος ένα μόνο σουτ από τα 30 μέτρα».
