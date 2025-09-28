Χαμός στην Αγγλία με τις δηλώσεις του Σλοτ: «Ένας παίκτης μας αποφάσισε να επιτεθεί και χάσαμε εξαιτίας του»
SPORTS

Χαμός στην Αγγλία με τις δηλώσεις του Σλοτ: «Ένας παίκτης μας αποφάσισε να επιτεθεί και χάσαμε εξαιτίας του»

Ο Ολλανδός τεχνικός της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, κατηγόρησε ευθέως έναν από τους παίκτες του για την ήττα της ομάδας απέναντι στη Κρίσταλ Πάλας, χωρίς τελικά να τον κατονομάσει

Χαμός στην Αγγλία με τις δηλώσεις του Σλοτ: «Ένας παίκτης μας αποφάσισε να επιτεθεί και χάσαμε εξαιτίας του»
17 ΣΧΟΛΙΑ
Η Λίβερπουλ το απόγευμα του Σαββάτου (27/09) υπέστη την πρώτη της ήττα για φέτος στη Premier League, καθώς έχασε από τη Κρίσταλ Πάλας με 2-1. Οι Λονδρέζοι άνοιξαν το σκορ στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Σαρ, προτού ο Κιέζα ισοφαρίσει στο 87'. Και ενώ όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα έμεναν ισόπαλες, στη τελευταία φάση του αγώνα ο Ενκέτια με ένα ωραίο γκολ μέσα από τη μικρή περιοχή έγραψε το τελικό 2-1.

Ο προπονητής των «reds», Άρνε Σλοτ στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη του παιχνιδιού ήταν αρκετά θυμωμένος με την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του στη τελευταία φάση που οδήγησε στο γκολ, ενώ δεν δίστασε να τα βάλει με έναν συγκεκριμένο παίκτη, τον οποίο δεν κατόνομασε, αλλά του έριξε την ευθύνη για την ήττα.

Συγκεκριμένα δήλωσε πως τη στιγμή που η ομάδα του έπρεπε να μείνει συγκεντρωμένη και να αμυνθεί γιατί ο χρόνος τελείωνε, ένας παίκτης αποφάσισε να βγει στη κόντρα και να επιτεθεί με αποτέλεσμα να βρουν οι αντίπαλοι ευκαιρία και να σκοράρουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σλοτ μετά τη λήξη της αναμέτρησης:

«Ένας παίχτης μας αποφάσισε να επιτεθεί, γιατί ήθελε να βγει στη αντεπίθεση, κάτι που ήταν αχρείαστο γιατί ο χρόνος τελείωνε. Έπρεπε μόνο να αμυνθούμε. Μάλλον είχαμε στο μυαλό μας ότι έπρεπε να επιτεθούμε, όχι όλοι μας βασικά αλλά ενας συγκεκριμένος παίκτης μάλλον το είχε στο μυαλό του και αυτό οδήγησε στους αντιπάλους να σκοράρουν το νικητήριο γκολ και εμείς να χάσουμε».




Πηγή: gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Ένας από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου, δείτε βίντεο

Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Η Μολδαβία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Οι κάλπες θα κρίνουν εάν θα παραμείνει δεμένη στο άρμα της Δύσης ή θα «παραδοθεί» στην επιρροή του Πούτιν
17 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης