Χαμός στην Αγγλία με τις δηλώσεις του Σλοτ: «Ένας παίκτης μας αποφάσισε να επιτεθεί και χάσαμε εξαιτίας του»
Ο Ολλανδός τεχνικός της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, κατηγόρησε ευθέως έναν από τους παίκτες του για την ήττα της ομάδας απέναντι στη Κρίσταλ Πάλας, χωρίς τελικά να τον κατονομάσει
Η Λίβερπουλ το απόγευμα του Σαββάτου (27/09) υπέστη την πρώτη της ήττα για φέτος στη Premier League, καθώς έχασε από τη Κρίσταλ Πάλας με 2-1. Οι Λονδρέζοι άνοιξαν το σκορ στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Σαρ, προτού ο Κιέζα ισοφαρίσει στο 87'. Και ενώ όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα έμεναν ισόπαλες, στη τελευταία φάση του αγώνα ο Ενκέτια με ένα ωραίο γκολ μέσα από τη μικρή περιοχή έγραψε το τελικό 2-1.
Ο προπονητής των «reds», Άρνε Σλοτ στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη του παιχνιδιού ήταν αρκετά θυμωμένος με την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του στη τελευταία φάση που οδήγησε στο γκολ, ενώ δεν δίστασε να τα βάλει με έναν συγκεκριμένο παίκτη, τον οποίο δεν κατόνομασε, αλλά του έριξε την ευθύνη για την ήττα.
Συγκεκριμένα δήλωσε πως τη στιγμή που η ομάδα του έπρεπε να μείνει συγκεντρωμένη και να αμυνθεί γιατί ο χρόνος τελείωνε, ένας παίκτης αποφάσισε να βγει στη κόντρα και να επιτεθεί με αποτέλεσμα να βρουν οι αντίπαλοι ευκαιρία και να σκοράρουν.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σλοτ μετά τη λήξη της αναμέτρησης:
«Ένας παίχτης μας αποφάσισε να επιτεθεί, γιατί ήθελε να βγει στη αντεπίθεση, κάτι που ήταν αχρείαστο γιατί ο χρόνος τελείωνε. Έπρεπε μόνο να αμυνθούμε. Μάλλον είχαμε στο μυαλό μας ότι έπρεπε να επιτεθούμε, όχι όλοι μας βασικά αλλά ενας συγκεκριμένος παίκτης μάλλον το είχε στο μυαλό του και αυτό οδήγησε στους αντιπάλους να σκοράρουν το νικητήριο γκολ και εμείς να χάσουμε».
Arne Slot calls out one of his players for crucial error in late defeat at Crystal Palace:— Hayters TV (@HaytersTV) September 27, 2025
"One of our players decided to run out because he wanted to play a counter attack, which was of no use because time was up!" 😤 pic.twitter.com/8JZZiI9Kfm
